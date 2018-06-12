Україна залишилася майже без риболовецьких ресурсів: у Держрибагентстві назвали причину

Після анексії Криму Росія захопила до 90% риболовецьких ресурсів України у Чорному морі.

Про це повідомляє "Радіо Крим.Реалії" з посиланням на слова заступника голови Державного агентства рибного господарства України Андрій Кравченко.

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Він зазначив, що до анексії Криму вилов українських рибалок у Чорному морі становив понад 40 тисяч тонн.

"Але у зв'язку з останніми подіями частина наших промислових господарств залишилася на території Автономної Республіки Крим. Близько 90% ми втратили в Чорному морі промислових запасів", – сказав Кравченко.

Тому він наголосив на важливості рибного промислу у Азовському морі.

"В Азовському морі в 2018 році наші суб'єкти господарювання виловили вже понад 37 тисяч тонн — це досить великий обсяг, який частково забезпечує продовольчу безпеку нашої держави", – заявив він.