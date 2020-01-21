Украина отбросила идею о таможенном союзе с ЕС, – Кулеба

Украина теперь рассчитывает на упрощение процедур вместо создания таможенного союза с ЕС. Заседание Совета ассоциаций будет в Брюселле в конце января, где Украина будет отстаивать свои приоритеты.

Об этом вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба заявил во время дискуссии "Повестка дня европейской интеграции: амбиции Украины на 2020 год".

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Главными приоритетами, которые будут отстаивать на заседании, он выделил интеграцию в энергетический и цифровой рынки ЕС, получение "промышленного безвиза" и создание "новой повестки дня в сфере юстиции и свободы". Также чиновник заявил, что Украина больше не претендует на создание таможенного союза с Евросоюзом.

Таможня. Мы отказались от идеи вхождения в Таможенный союз, но мы хотим максимально упростить все таможенные процедуры, интегрировать Украину в максимальное количество форматов, которые будут способствовать прохождению товаров через таможенную границу,

– сказал Кулеба.

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Кроме того, он добавил, что в прошлом году Украина имела 32 товарные позиции, квоты по которым были почти полностью исчерпаны. Годом ранее таких позиций было 26. Вице-премьер считает, что это означает, что в таких условиям "нам тесно”.

Что же означает создание таможенного союза с ЕС?Это экономическая интеграция между Украиной и Евросоюзом путем создания таможенного союза между сторонами.

Страны, участвующие в таком формате, имеют одинаковые таможенные ставки для всех третьих государств и полностью открывают свои рынки друг другу. Сейчас ЕС имеет таможенный союз лишь с одной страной – Турцией.