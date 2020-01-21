Україна відкинула ідею про митний союз з ЄС, – Кулеба

Україна тепер розраховує на спрощення процедур замість створення митного союзу з ЄС. Засідання Ради асоціацій буде в Брюселлі наприкінці січня, де Україна відстоюватиме свої пріоритети.

Про це віцепрем’єр з питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба заявив під час дискусії "Порядок денний європейської інтеграції: амбіції України на 2020 рік".

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Головними пріорітетами, які відстоюватимуть на засіданні, він виділив інтеграцію в енергетичний та цифровий ринки ЄС, отримання "промислового безвізу" та створення "нового порядку денного в сфері юстиції та свободи". Також чиновник заявив, що Україна більше не претендує на створення митного союзу з Євросоюзом.

Митниця. Ми відмовилися від ідеї входження в митний союз, але ми хочемо максимально спростити всі митні процедури, інтегрувати Україну в максимальну кількість форматів, які сприятимуть проходженню товарів через митний кордон,

– сказав Кулеба.

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Окрім того він додав, що минулого року Україна мала 32 товарні позиції, квоти за якими були майже повністю вичерпані. Роком раніше таких позицій було 26. Віцепрем’єр вважає, що це означає, що в таких умовам "нам затісно".

Що ж означає створення митного союзу з ЄС?Це економічна інтеграція між Україною і Євросоюзом шляхом створення митного союзу між сторонами.

Країни, що беруть участь у такому форматі, мають однакові митні ставки для всіх третіх держав та повністю відкривають свої ринки одна одній. Наразі ЄС має митний союз лише з однією країною – Туреччиною.