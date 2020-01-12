Украина открыла почетное консульство в Филадельфии: фото

В посольстве Украины в США состоялась церемония подписания соглашения об открытии нового почетного посольства Украины. Отныне такое появится в одном из крупнейших городов восточного побережья США Филадельфии.

Это поможет быть ближе к украинцам, проживающим или находящимся на территории Америки, отмечает посольство Украины в США.

К слову: Зеленский назначил Ельченко послом Украины в США

Новое консульство откроется в бывшей временной столице Соединенных Штатов, где сейчас проживает одна из крупнейших украинских общин Америки.

Участие в церемонии основания нового почетного консульства взял новоназначенный посол Украины в США Владимир Ельченко.

Возглавит новое консульство Ирина Мазур . Ельченко уже подписал документ о возложении на нее консульских функций и обязанностей.

Владимир Ельченко поздравил Ирину Мазур и украинское общество Филадельфии, вручил удостоверение и официальный консульский патент.

Церемония подписания соглашения: смотрите фото