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      Украина открыла почетное консульство в Филадельфии: фото

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      Активистка Ирина Мазур возглавила консульство Украины в Филадельфии / фото: посольство Украины в США

      В посольстве Украины в США состоялась церемония подписания соглашения об открытии нового почетного посольства Украины. Отныне такое появится в одном из крупнейших городов восточного побережья США Филадельфии.

      Это поможет быть ближе к украинцам, проживающим или находящимся на территории Америки, отмечает посольство Украины в США.

      К слову: Зеленский назначил Ельченко послом Украины в США

      Новое консульство откроется в бывшей временной столице Соединенных Штатов, где сейчас проживает одна из крупнейших украинских общин Америки.

      Участие в церемонии основания нового почетного консульства взял новоназначенный посол Украины в США Владимир Ельченко.

      Возглавит новое консульство Ирина Мазур. Ельченко уже подписал документ о возложении на нее консульских функций и обязанностей.

      Владимир Ельченко поздравил Ирину Мазур и украинское общество Филадельфии, вручил удостоверение и официальный консульский патент.

      Церемония подписания соглашения: смотрите фото

      Что известно об Ирине Мазур? Ирина Мазур  общественный деятель, профессиональная юрист, член совета директоров организации "Вместе" и вицепрезидентка Украинской Федерации Америки.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики МИД Украины Новости США
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