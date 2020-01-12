Украина открыла почетное консульство в Филадельфии: фото
В посольстве Украины в США состоялась церемония подписания соглашения об открытии нового почетного посольства Украины. Отныне такое появится в одном из крупнейших городов восточного побережья США Филадельфии.
Это поможет быть ближе к украинцам, проживающим или находящимся на территории Америки, отмечает посольство Украины в США.
К слову: Зеленский назначил Ельченко послом Украины в США
Новое консульство откроется в бывшей временной столице Соединенных Штатов, где сейчас проживает одна из крупнейших украинских общин Америки.
Участие в церемонии основания нового почетного консульства взял новоназначенный посол Украины в США Владимир Ельченко.
Возглавит новое консульство Ирина Мазур. Ельченко уже подписал документ о возложении на нее консульских функций и обязанностей.
Владимир Ельченко поздравил Ирину Мазур и украинское общество Филадельфии, вручил удостоверение и официальный консульский патент.
Церемония подписания соглашения: смотрите фото
Что известно об Ирине Мазур? Ирина Мазур – общественный деятель, профессиональная юрист, член совета директоров организации "Вместе" и вицепрезидентка Украинской Федерации Америки.
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