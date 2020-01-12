Україна відкрила почесне консульство у Філадельфії: фото

У посольстві України у США відбулася церемонія підписання угоди про відкриття нового почесного посольства України. Відтепер таке з'явиться в одному з найбільших міст східного узбережжя США Філадельфії.

Це допоможе бути ближчими до українців, які проживають або перебувають на території Америки, наголошує посольство України у США.

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Нове консульство відкриється у колишній тимчасовій столиці Сполучених Штатів, де нині проживає одна з найбільших українських громад Америки.

Участь у церемонії заснування нового почесного консульства взяв новопризначений посол України у США Володимир Єльченко.

Очолить нове консульство Ірина Мазур. Єльченко вже підписав документ про покладання на неї консульських функцій та обов'язків.

Володимир Єльченко привітав Ірину Мазур та українську громаду Філадельфії, вручив посвідчення та офіційний консульський патент.

Церемонія підписання угоди: дивіться фото

Що відомо про Ірину Мазур?Ірина Мазур – громадська діячка, професійна юристка, членкиня ради директорів організації "Разом" та віцепрезидентка Української Федерації Америки.