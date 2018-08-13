Украина открыла визовый центр в еще одной африканской стране

С 13 августа в столице Республики Зимбабве городе Хараре начал работу визовый центр Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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Визовый центр будет принимать и передавать на рассмотрение Посольства Украины в ЮАР ходатайство об оформлении виз для въезда в Украину иностранцев и лиц без гражданства, проживающих в Республике Зимбабве,

– говорится в сообщении.

В пресс-службе МИД добавляют, что визовым центром будет обеспечиваться только техническое сопровождение визовых досье и оказания содействия заявителям, решение об оформлении или отказе в оформлении виз будут приниматься, как и раньше, консулом Посольства Украины в ЮАР.