Україна відкрила візовий центр у ще одній африканській країні
З 13 серпня у столиці Республіки Зімбабве місті Хараре розпочав роботу візовий центр України.
Про це повідомляє прес-служба МЗС.
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Візовий центр прийматиме та передаватиме на розгляд Посольства України в ПАР клопотання про оформлення віз для в’їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства, що проживають у Республіці Зімбабве,
– йдеться у повідомленні.
У прес-службі МЗС додають, що візовим центром забезпечуватиметься лише технічний супровід візових досьє та надання сприяння заявникам, рішення про оформлення чи відмову в оформленні віз прийматимуться, як і раніше, консулом Посольства України в ПАР.
Джерело: 24 Канал
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