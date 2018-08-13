Україна відкрила візовий центр у ще одній африканській країні

З 13 серпня у столиці Республіки Зімбабве місті Хараре розпочав роботу візовий центр України.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

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Візовий центр прийматиме та передаватиме на розгляд Посольства України в ПАР клопотання про оформлення віз для в’їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства, що проживають у Республіці Зімбабве,

– йдеться у повідомленні.

У прес-службі МЗС додають, що візовим центром забезпечуватиметься лише технічний супровід візових досьє та надання сприяння заявникам, рішення про оформлення чи відмову в оформленні віз прийматимуться, як і раніше, консулом Посольства України в ПАР.