Украина отвергает дополнительные требования России по Донбассу, – Климкин

Украина отвергает дополнительные требования России относительно процесса урегулирования на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин журналистам в кулуарах штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

29 мая глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки" будут иметь карикатурный характер без решения вопросов о Станице Луганской и об особом статусе Донбасса, передает "Радио Свобода".

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Ну какой дополнительный статус нужен оккупационным администрациям и оккупированным территориям? У них уже есть этот статус! Никакой дополнительный статус им не нужен,

– отреагировал на это Павел Климкин.

Он добавил, что Украина открыта для обсуждения того, как оккупированные территории должны возвращаться в ее состав, однако это не означает, что Киев готов рассматривать предоставление оккупационным администрациям отдельного правового статуса – и Украина не собирается обсуждать этот вопрос.



"Смысл этой встречи – как Лавров сказал – действительно будет карикатурным, если мы не будем говорить о трех ключевых вопроса: как реально Россия убирается из Донбасса, о политических заключенных, которых мы освободили – ведь весь мир понимает, что это уже не вопрос политики, это эмоциональное. И говорить о том, как быть дальше – говорить о формате миротворческой миссии", – подчеркнул глава украинского МИД.