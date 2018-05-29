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Україна відкидає додаткові вимоги Росії по Донбасу, – Клімкін

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Клімкін відповів на резонансну заяву Лаврова про особливий статус Донбасу
Клімкін відповів на резонансну заяву Лаврова про особливий статус Донбасу / 24 канал

Україна відкидає додаткові вимоги Росії щодо процесу врегулювання на Донбасі. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін журналістам в кулуарах штаб-квартири Організації Об‘єднаних Націй у Нью-Йорку.

29 травня очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що зустрічі міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" матимуть карикатурний характер без вирішення питань про Станицю Луганську і про особливий статус Донбасу, передає "Радіо Свобода".

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Ну який додатковий статус потрібен окупаційним адміністраціям й окупованим територіям? У них вже є цей статус! Ніякий додатковий статус їм не потрібен,
– відреагував на це Павло Клімкін.

Він додав, що Україна відкрита до обговорення того, як саме окуповані території мають повертатися у її склад, проте це не означає, що Київ готовий розглядати надання окупаційним адміністраціям окремого правового статусу – і Україна не збирається обговорювати це питання.

"Сенс цієї зустрічі – як пан Лавров сказав – дійсно буде карикатурною, якщо ми не будемо говорити про три ключові питання: як реально Росія забирається з Донбасу; про політичних в'язнів, яких ми маємо звільнити – адже весь світ розуміє, що це вже не питання політики, це емоційне. І говорити про те, як бути далі – говорити про формат миротворчої місії", – підкреслив очільник українського МЗС.

 

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Павло Клімкін ООН
Джерело: 24 Канал
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