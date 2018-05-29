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Двох бойовиків "ДНР" засудили до десяти років тюрми

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Двох колишніх танкістів
Двох колишніх танкістів "ДНР" засудили до десяти років тюрми / 24 Канал

Апеляційний суд Донецької області залишив в силі вирок для двох жителів Маріуполя за участь в незаконному збройному формуванні "ДНР".

Про це повідомили в прокуратурі Донецької області.

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Суд засудив двох колишніх бойовиків до десяти років позбавлення волі. Їх визнали винними за ч. 2 ст. 28 (здійснення злочину групою осіб за попередньою домовленістю), ч. 2 ст. 260 (участь в непередбачених законом воєнізованих або озброєних формуваннях) та ч.2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язання та ведення агресивної війни) КК України.

За даними слідства, двоє жителів Маріуполя у віці 34 та 39 років у вересні 2014 року вступили до третьої мотострілкової бригади "Семенівського батальйону" бойовиків "ДНР". Спочатку вони несли службу на контрольно-пропускному пункті в Новоазовську.

Після цього один з них пройшов двотижневе навчання з керування танком Т-72а на території Ростовської області РФ. Після навчання його призначили командиром танка, а його напарника – навідником танка .

Слідству вдалося встановити, що в жовтні 2014 року помічники терористів переправили з РФ на окуповану територію Донбасу танки та боєприпаси. Обвинувачені також брали активну участь в збройних протистояннях та обстрілі в районі населених пунктів Саханка, Ленінське, Жовтневе. У вересні 2015 року обох танкістів затримали та заарештували.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Операція Об'єднаних сил Новини Маріуполя
Джерело: 24 Канал
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