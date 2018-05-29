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Двух боевиков "ДНР" приговорили к десяти годам тюрьмы

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Двух бывших танкистов
Двух бывших танкистов "ДНР" приговорили к десяти годам тюрьмы / 24 канал

Апелляционный суд Донецкой области оставил в силе приговор для двух жителей Мариуполя за участие в незаконном вооруженном формировании "ДНР".

Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области.

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Суд приговорил двух бывших боевиков к десяти годам лишения свободы. Их признали виновными по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительной договоренности), ч. 2 ст. 260 (участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях) и ч.2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК Украины.

По данным следствия, двое жителей Мариуполя в возрасте 34 и 39 лет в сентябре 2014 года вступили в третью мотострелковую бригаду "Семеновского батальона" боевиков "ДНР". Сначала они несли службу на контрольно-пропускном пункте в Новоазовске.

После этого один из них прошел двухнедельное обучение по управлению танком Т-72а на территории Ростовской области РФ. После обучения его назначили командиром танка, а его напарника – наводчиком танка.

Следствию удалось установить, что в октябре 2014 года помощники террористов переправили из РФ на оккупированную территорию Донбасса танки и боеприпасы. Обвиняемые также принимали активное участие в вооруженных противостояниях и обстрелах в районе населенных пунктов Саханка, Ленинское, Октябрьское. В сентябре 2015 года обоих танкистов задержали и арестовали.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Новости политики Новости Мариуполя
Источник: 24 Канал
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