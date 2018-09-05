Украина передала информацию о химвыбросах в Крыму в ООН
Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека передал информацию о выбросах вредных веществ в районе Армянска на севере аннексированного Россией Крыма в ООН, ОБСЕ, ВОЗ и Международный комитет Красного Креста.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель украинского омбудсмена по соблюдению прав жителей Автономной Республики Крым и Севастополя Исмаил Халиков.
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Эту информацию передали в международных организаций (ООН, ОБСЕ, ВОЗ, Организацию Красного креста) – с целью документирования фактов нарушения прав человека; в прокуратуру АРК о возбуждении уголовного дела в отношении лиц, причастных к нарушению экологических прав граждан на временно оккупированных территориях Украины и угрозы их жизни", – написал Халиков.
По его словам, "вызывает беспокойство, что до сих пор не объявлено чрезвычайное положение, что не эвакуируют взрослое население, а оккупанты продолжают "успокаивать" людей".