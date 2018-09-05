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ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Украина передала информацию о химвыбросах в Крыму в ООН

17 Читати новину українською
Последствия химвыбросов
Последствия химвыбросов / Фото из открытых источников

Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека передал информацию о выбросах вредных веществ в районе Армянска на севере аннексированного Россией Крыма в ООН, ОБСЕ, ВОЗ и Международный комитет Красного Креста.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель украинского омбудсмена по соблюдению прав жителей Автономной Республики Крым и Севастополя Исмаил Халиков.

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Эту информацию передали в международных организаций (ООН, ОБСЕ, ВОЗ, Организацию Красного креста) – с целью документирования фактов нарушения прав человека; в прокуратуру АРК о возбуждении уголовного дела в отношении лиц, причастных к нарушению экологических прав граждан на временно оккупированных территориях Украины и угрозы их жизни", – написал Халиков.

По его словам, "вызывает беспокойство, что до сих пор не объявлено чрезвычайное положение, что не эвакуируют взрослое население, а оккупанты продолжают "успокаивать" людей".

 

Напомним, в городе Армянске, который расположен в оккупированном Крыму неподалеку от админграницы с Херсонской областью, произошел выброс опасных веществ на заводе "Титановые инвестиции". Оккупационная власть замалчивала чрезвычайную ситуацию. В ночь на 27 августа предметы в городе покрылись липкой ржавчиной. Местные жители жалуются, что тяжело дышать, у некоторых началась аллергическая реакция. 3 сентября токсичные вещества из Армянска обнаружили в воздухе на Херсонщине. 4 сентября российские власти оккупированного полуострова приняли решение об эвакуации всех детей из города. Завод "Титановые инвестиции" закрыли на две недели.

Теги: Новости Крыма Химвыброс в Армянске ООН Новости Украины
Источник: 24 канал
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