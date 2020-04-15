Украина передала Италии еще одну партию антисептиков
В Италию отправилась вторая партия гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19. Украина оказывает помощь Италии согласно решению Президента Украины и постановления Кабинета министров.
Вантаж із антисептиками вилетів до Риму зранку 15 квітня, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Вам буде цікаво Скандал із РФ в Італії: жителів країни за 200 євро просять зняти відео подяки Путіну
Вантаж супроводжують співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Гуманітарну допомогу до Італійської Республіки МВС України направляє відповідно до Указу Президента України Володимира Зеленського 3 квітня 2020 року № 129 та розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2020 року № 381-р,
– мовиться у повідомленні.
Зазначимо, 8 квітня Україна вже відправила в Італію 5 тонн спеціальних санітайзерів для дезінфекції лікарень і рук медичних працівників.
Окрім того, 4 квітня до Італії прибув рейс з 20 українськими медиками, які прилетіли допомогти місцевим лікарям у боротьбі з пандемією коронавірусу. З-поміж них: лікарі-інфекціоністи, реаніматологи, хірурги, анестезіологи, ендокринологи, невропатологи, медсестри та медбрати.
Яка ситуація із коронавірусом в Італії
- Італія – один з епіцентрів пандемії COVID-19 в Європі. За інформацією на вечір 14 квітня в Італії за добу померли 602 людини, що знову більше, ніж попередньої доби.
- Загалом в країні зафіксували 162 488 випадків зараження коронавірусом. Натомість 37 130 з них одужали, а 21 067 померли.
- В країні діє суворий карантин: на вулицю не можна виходити без потреби. За ситуацією в Італії слідкує весь світ.
Читайте также
-
Когда заработает общественный транспорт: прогноз Мининфраструктурысегодня , 08:00
-
Какой радиационный фон в Киеве и областисегодня , 12:47
-
Коронавирус в России: почти 25 тысяч больныхсегодня , 11:07
-
Я бы запретил и закрыл все, – Ляшко о деятельности церквей в период карантинасегодня , 09:20
-
Масштабные пожары в Чернобыльской зоне уничтожили 2 села: фотосегодня , 09:26
-
Сейчас Зеленский получил бы на 14-15% больше голосов, чем в первом туре выборов 2019 года: КМИСсегодня , 09:30