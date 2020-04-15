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      Україна передала Італії ще одну партію антисептиків

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      Україна відправила в Італію другу партію антисептиків / Скріншот із відео

      В Італію вирушила друга партія гуманітарної допомоги для боротьби з COVID-19. Україна надає допомогу Італії відповідно до рішення Президента України та постанови Кабінету міністрів.

      Вантаж із антисептиками вилетів до Риму зранку 15 квітня, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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      Вантаж супроводжують співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

      Гуманітарну допомогу до Італійської Республіки МВС України направляє відповідно до Указу Президента України Володимира Зеленського 3 квітня 2020 року № 129 та розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2020 року № 381-р,
      – мовиться у повідомленні.

      Зазначимо, 8 квітня Україна вже відправила в Італію 5 тонн спеціальних санітайзерів для дезінфекції лікарень і рук медичних працівників.

      Окрім того, 4 квітня до Італії прибув рейс з 20 українськими медиками, які прилетіли допомогти місцевим лікарям у боротьбі з пандемією коронавірусу. З-поміж них: лікарі-інфекціоністи, реаніматологи, хірурги, анестезіологи, ендокринологи, невропатологи, медсестри та медбрати.

      Яка ситуація із коронавірусом в Італії

      • Італія – один з епіцентрів пандемії COVID-19 в Європі. За інформацією на вечір 14 квітня в Італії за добу померли 602 людини, що знову більше, ніж попередньої доби.
      • Загалом в країні зафіксували 162 488 випадків зараження коронавірусом. Натомість 37 130 з них одужали, а 21 067 померли.
      • В країні діє суворий карантин: на вулицю не можна виходити без потреби. За ситуацією в Італії слідкує весь світ.

      Симптоми Коронавірусу
      Симптоми COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 ДСНС Новини України Новини політики
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