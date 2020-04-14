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      Скандал із РФ в Італії: жителів країни за 200 євро просять зняти відео подяки Путіну

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      Росіяни пропонують італійцям за 200 євро зняти відео з подяками Росії та Путіну / "РИА Новости"

      Росіяни, що проживають в Італії, пропонують своїм знайомим італійцям знятися в ролику якогось "російського ЗМІ". У ньому вони повинні подякувати Росії та Володимиру Путіну за гуманітарну допомогу.

      Як пише La Repubblica, за хороший відгук про гуманітарну допомогу пропонують грошову винагороду в розмірі 200 євро. Такі пропозиції жителям Італії надходять у Whatsapp.

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      Представники ЗМІ додають, що росіянам потрібні 15 італійців, які "скажуть щось хороше про російську гуманітарну допомогу". А відео з похвалою російської влади пропонують розмістити у одній із популярних соцмереж: твіттері, фейсбуці або інстаграмі.

      Краще відео або допис із фотографіями, але за відео вони платять 200 євро, за допис дають менш,
       – наводить видання текст повідомлення, яке отримав один із жителів Італії.

      Журналістам вдалося знайти дівчину, яка опублікувала в TikTok короткий ролик з подяками за російську гуманітарну допомогу. За її словами, зняти подібне відео її попросив друг, якому за нього заплатили 20 євро.

      У посольстві Росії в Римі традиційно усе спростовують. Тут переконують, що нічого не знають про пропозиції італійцям знімати відео за гроші та їм "не потрібно визнання в такій формі".

      "Кожен день ми отримуємо сотні дзвінків, листів і коментарів зі словами щирої вдячності від простих громадян, керівників міст й регіонів, політиків, підприємців", — заявили в посольстві.

      У диппредставництві додають, що подібні пропозиції – це шахрайство.

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      Чому ця ситуація набула такого розголосу? Після того, як в березні Росія направила в Італію гуманітарну допомогу, військових медиків і обладнання для боротьби з коронавірусом, прокремлівські блогери та ЗМІ почали активно використовувати цю операцію для пропаганди. Зокрема, в соцмережах без вказівки подробиць походження відео, опубліковали ролик з чоловіком, який змінює прапор Євросоюзу на прапор Росії, а потім показує папір з написом: "Спасибі, Росіє! Спасибі, Путін".

      Коронавірус у Італії: коротко

      • Італію тривалий час вважали найбільш інфікованим регіоном Європи. Сьогодні її випередила Іспанія.
      • Зараз Італія є третьою у світі за кількістю інфікованих і другою – за числом жертв. В обох випадках поступається США. 
      • Станом на 13 квітня в Італії підтвердили 159 516 випадків COVID-19, 20 465 людей тут померли, натомість 35 435 осіб одужали. 
      • Найбільше від коронавірусу постраждала північ країни, а саме регіон Ломбардія. Пізніше хвороба поширилася на усю територію.
      • Через епідемію коронавірусу жителям Італії заборонили ходити вулицями. Виходити можна лише за продуктами, в аптеки й на роботу. В інших випадках необхідно мати відповідний дозвіл.
      • Нещодавно італійська влада заявила, що вони можуть послабити карантин до кінця квітня. 

       

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Скандал Новини Росії Коронавірус COVID-19 Новини політики
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