Скандал із РФ в Італії: жителів країни за 200 євро просять зняти відео подяки Путіну

Росіяни, що проживають в Італії, пропонують своїм знайомим італійцям знятися в ролику якогось "російського ЗМІ". У ньому вони повинні подякувати Росії та Володимиру Путіну за гуманітарну допомогу.

Як пише La Repubblica, за хороший відгук про гуманітарну допомогу пропонують грошову винагороду в розмірі 200 євро. Такі пропозиції жителям Італії надходять у Whatsapp.

До теми Росія відправила в Італію не допомогу, а розвідку – The Telegraph

Представники ЗМІ додають, що росіянам потрібні 15 італійців, які "скажуть щось хороше про російську гуманітарну допомогу". А відео з похвалою російської влади пропонують розмістити у одній із популярних соцмереж: твіттері, фейсбуці або інстаграмі.

Краще відео або допис із фотографіями, але за відео вони платять 200 євро, за допис дають менш,

– наводить видання текст повідомлення, яке отримав один із жителів Італії.

Журналістам вдалося знайти дівчину, яка опублікувала в TikTok короткий ролик з подяками за російську гуманітарну допомогу. За її словами, зняти подібне відео її попросив друг, якому за нього заплатили 20 євро.

У посольстві Росії в Римі традиційно усе спростовують. Тут переконують, що нічого не знають про пропозиції італійцям знімати відео за гроші та їм "не потрібно визнання в такій формі".

"Кожен день ми отримуємо сотні дзвінків, листів і коментарів зі словами щирої вдячності від простих громадян, керівників міст й регіонів, політиків, підприємців", — заявили в посольстві.

У диппредставництві додають, що подібні пропозиції – це шахрайство.

​Зверніть увагу Лікарі полетіли до Італії побачити в роботі "конвеєр" і привезти відповідний досвід, – Ляшко

Чому ця ситуація набула такого розголосу? Після того, як в березні Росія направила в Італію гуманітарну допомогу, військових медиків і обладнання для боротьби з коронавірусом, прокремлівські блогери та ЗМІ почали активно використовувати цю операцію для пропаганди. Зокрема, в соцмережах без вказівки подробиць походження відео, опубліковали ролик з чоловіком, який змінює прапор Євросоюзу на прапор Росії, а потім показує папір з написом: "Спасибі, Росіє! Спасибі, Путін".

Коронавірус у Італії: коротко