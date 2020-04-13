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      Лікарі полетіли до Італії побачити в роботі "конвеєр" і привезти відповідний досвід, – Ляшко

      - Читать новость на русском
      Ляшко розкрив деталі причин поїздки українських лікарів до Італії / Колаж 24 каналу

      Віктор Ляшко пояснив, навіщо було, враховуючи нестачу медичних кадрів, відправляти українських лікарів до Італії. За його словами, це хороша нагода привезти до України досвід реагування на критичні ситуації.

      Про це заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко говорив в інтерв'ю LB.ua.

      До теми Коронавірус стане сезонним і повторюватиметься циклічно, – Ляшко

      Про поїздку лікарів до Італії

      За словами міністра, в Україні наразі немає критичного навантаження на систему охорони здоров’я. Наприклад, залучено лише 8% апаратів ШВЛ, призначених для інфікованих коронавірусом.

      Тому, каже Ляшко, 20 лікарів, які поїхали до Італії – "це доволі гарна можливість для навчання реагуванню на критичну ситуацію". Адже лікарі повернуться і привезуть досвід того, як:

      • Правильно організовувати процес надання медичної допомоги під час масового надходження хворих,
      • Ефективно налагоджувати процес санітарного сортування,
      • Доцільно здійснювати визначення пріоритетності,
      • Визначати, кому і як транспортувати пацієнта,
      • Та коли передавати пацієнта до інтенсивної терапії і так далі.

      Коли ти бачиш це вживу, на практиці, на конвеєрі, це не те саме, що моделювання,
      – сказав Ляшко.

      До слова, як розповів міністр, поїхали до Італії лише добровольці, причому черга була ще на чотири літаки. 

      Про звільнення лікарів із роботи

      У головного лікаря країни запитали також, скільки медиків звільнилися або пішли у відпустку за свій рахунок, бо не хотіли працювати в період епідемії. Ляшко каже, що не має інформації по країні в цілому, але навів приклад Миколаївської інфекційної лікарні.

      Там "за час підготовки до прийому пацієнтів, хворих на коронавірусну хворобу, звільнялося по три людини на тиждень". Однак, у лікарні працюють 170 людей, і головна лікарка каже, що це звичайна ротація: "Йдуть ті, хто боятиметься працювати, але залишається бойовий колектив, з яким вона впорається".

      Коронавірус в Україні станом на 12 квітня зафіксували у 2777 людей, померли 83, одужали 89.

      Коронавірус
      Про перебіг COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Міністерство охорони здоров’я Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Віктор Ляшко Новини України
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