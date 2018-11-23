Украина передала Польше большой архив о советских репрессиях

Институт национальной памяти Польши получил примерно 60 тысяч страниц исторических документов о советских репрессиях против поляков в 1930-х годах.

Об этом сообщила директор Архива ИНП Польши Мажена Крук.

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По ее словам, для них – это бесценные документы в связи с публикациями об истории 1930, в частности о преследовании поляков, живших на территории Советского Союза и против которых применялись жестокие репрессии во время так называемой польской операции НКВД.

На этот раз мы получили свидетельства жертв и весь документированный процесс их ареста и последующего осуждения. Это удивительные материалы не только для историков, но также для семей жертв, поскольку в Институт национальной памяти постоянно обращаются родные из третьего и даже иногда четвертого поколения, которые ищут информацию о своих предках. До сих пор мы не могли им помочь, а теперь можем,

– заявила Мажена Крук.

Передача Институту нацпамяти Польши цифровых копий материалов – это результат договора, подписанного ИНП Польши с украинскими государственными областными архивами в Одессе, Виннице и Хмельницком.

Напомним, полиция Львова задержала на Лычаковском кладбище трех мужчин, которые собирались зажечь файеры на кладбище. Это – иностранные студенты из Польши.