Украина передала Польше большой архив о советских репрессиях
Институт национальной памяти Польши получил примерно 60 тысяч страниц исторических документов о советских репрессиях против поляков в 1930-х годах.
Об этом сообщила директор Архива ИНП Польши Мажена Крук.
Читайте также: Сколько процентов предприятий в Польше готовы принять работников на работу
По ее словам, для них – это бесценные документы в связи с публикациями об истории 1930, в частности о преследовании поляков, живших на территории Советского Союза и против которых применялись жестокие репрессии во время так называемой польской операции НКВД.
На этот раз мы получили свидетельства жертв и весь документированный процесс их ареста и последующего осуждения. Это удивительные материалы не только для историков, но также для семей жертв, поскольку в Институт национальной памяти постоянно обращаются родные из третьего и даже иногда четвертого поколения, которые ищут информацию о своих предках. До сих пор мы не могли им помочь, а теперь можем,
– заявила Мажена Крук.
Передача Институту нацпамяти Польши цифровых копий материалов – это результат договора, подписанного ИНП Польши с украинскими государственными областными архивами в Одессе, Виннице и Хмельницком.
Напомним, полиция Львова задержала на Лычаковском кладбище трех мужчин, которые собирались зажечь файеры на кладбище. Это – иностранные студенты из Польши.