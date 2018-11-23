Україна передала Польщі великий архів про радянські репресії

Інститут національної пам’яті Польщі отримав приблизно 60 тисяч сторінок історичних документів про радянські репресії проти поляків у 1930-их роках.

Про це повідомила директорка Архіву ІНП Польщі Мажена Крук.

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За її словами, для них – це безцінні документи у зв’язку з публікаціями про історію 1930 років, зокрема про переслідування поляків, котрі жили на терені Радянського Союзу і проти яких застосовувалися жорстокі репресії під час так званої польської операції НКВС.

Цього разу ми отримали свідчення жертв та весь задокументований процес їхнього арешту та наступного засудження. Це дивовижні матеріали не тільки для істориків, але теж для родин жертв, оскільки до Інституту національної пам’яті постійно звертаються рідні з третього та навіть іноді четвертого покоління, котрі шукають інформацію про своїх предків. Дотепер ми не могли їм допомогти, а тепер можемо,

– заявила Мажена Крук.

Передача Інституту нацпам’яті Польщі цифрових копій матеріалів – це результат договору, підписаного ІНП Польщі з українськими державними обласними архівами в Одесі, Вінниці та Хмельницькому.

Нагадаємо, поліція Львова затримала на Личаківському цвинтарі трьох чоловіків, які збиралися запалити фаєри на кладовищі. Це – іноземні студенти із Польщі.