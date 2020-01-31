Украина передала в Гаагу список россиян, ответственных за варварство в Крыму

Прокуратура Автономной Республики Крым направила в Международный уголовный суд в Гааге уже 7 сообщение о том, что оккупационные власти принудительно перемещает население из Крыма за пределы полуострова.

Незаконные обыски, задержания и лишения свободы в Крыму уже создали атмосферу страха и неопределенности, а это, в свою очередь, заставляет проукраинское население покидать оккупированную территорию. Об этом во время пресс-конференции рассказал глава прокуратуры Игорь Поночовний, передает Укринформ.

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Конечной целью преступлений, которые совершаются в Крыму в отношении гражданского населения, является полное вытеснение проукраински настроенных людей с полуострова и замещение их населением из России,

– подчеркнул он.

В частности, в сообщении указаны 14 фамилий российских чиновников, в той или иной степени причастных к преступлениям в Крыму.

"Мы предоставили перечень из 14 представителей высшего государственного руководства Российской Федерации, которые должны отвечать за совершенные преступления. Эти преступления касаются нарушения прав человека", - пояснил прокурор.

Внимание! В октябре 2019 года в ООН признали, что оккупационная власть Крыма пыталась изменить демографическую ситуацию на полуострове, осуществляя переселение людей из материковой части России. Там утверждают: Москва на протяжении последних 5 лет переселила в Крым аж 140 тысяч россиян, в основном военнослужащих и членов их семей. Кроме этого, крымские суды приняли решение о перемещении почти 1000 человек, которые по законодательству России считаются иностранцами. Среди них – 518 граждан Украины. Еще не менее 109 жителей Крыма были принудительно выселены правоохранительными органами РФ. Большинство из них – тоже граждане Украины.