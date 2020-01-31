16:33
31 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 BREXIT ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Воскресение" Верховного правителя. Приятный сюрприз для Путина
      Вєсті Кремля
      22:28, 30 января
      Вести.UA: Эпический бой за кресло мэра Киева. Мушкетер Дубинский
      Вєсті.UA
      21:04, 30 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОМПЕО В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 BREXIT ГРИПП В УКРАИНЕ

      Украина передала в Гаагу список россиян, ответственных за варварство в Крыму

      56 Читати новину українською
      Аннексия Крыма / Иллюстративное фото

      Прокуратура Автономной Республики Крым направила в Международный уголовный суд в Гааге уже 7 сообщение о том, что оккупационные власти принудительно перемещает население из Крыма за пределы полуострова.

      Незаконные обыски, задержания и лишения свободы в Крыму уже создали атмосферу страха и неопределенности, а это, в свою очередь, заставляет проукраинское население покидать оккупированную территорию. Об этом во время пресс-конференции рассказал глава прокуратуры Игорь Поночовний, передает Укринформ.

      Актуально: Крым – Украина: почему мы должны об этом говорить постоянно, пытаться освободить и реинтегрировать

      Конечной целью преступлений, которые совершаются в Крыму в отношении гражданского населения, является полное вытеснение проукраински настроенных людей с полуострова и замещение их населением из России,
      – подчеркнул он.

      В частности, в сообщении указаны 14 фамилий российских чиновников, в той или иной степени причастных к преступлениям в Крыму.

      "Мы предоставили перечень из 14 представителей высшего государственного руководства Российской Федерации, которые должны отвечать за совершенные преступления. Эти преступления касаются нарушения прав человека", - пояснил прокурор.

      Внимание! В октябре 2019 года в ООН признали, что оккупационная власть Крыма пыталась изменить демографическую ситуацию на полуострове, осуществляя переселение людей из материковой части России. Там утверждают: Москва на протяжении последних 5 лет переселила в Крым аж 140 тысяч россиян, в основном военнослужащих и членов их семей. Кроме этого, крымские суды приняли решение о перемещении почти 1000 человек, которые по законодательству России считаются иностранцами. Среди них – 518 граждан Украины. Еще не менее 109 жителей Крыма были принудительно выселены правоохранительными органами РФ. Большинство из них – тоже граждане Украины.

      Зимние трансферы 2020: онлайн
      сегодня
      2038
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Украина – Россия Новости Крыма
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:25 Коронавирус против технологий: как эпидемия влияет на IT-сферу
      Михайло Года 15
      сегодня , 15:00 Неочікувано отримала задоволення: перші враження від перегляду комедії "Наші котики"
      Саша Кольцова 73
      28 января , 10:58 Кто такие Bob Moses и почему их концерт не стоит пропускать: 7 февраля, Bel etage
      101
      сегодня , 14:50 Цены на бензин падают: что будет дальше
      Юлія Поскробок 799
      сегодня , 12:00 Шесть лет назад ко мне домой пришло прошлое
      Павло Казарін 371
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук