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      Україна передала у Гаагу список росіян, відповідальних за варварство у Криму

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      Анексія Криму / Ілюстративне фото

      Прокуратура Автономної Республіки Крим направила до Міжнародного кримінального суду у Гаазі вже 7 повідомлення про те, що окупаційна влада примусово переміщає населення з Криму за межі півострова.

      Незаконні обшуки, затримання та позбавлення волі у Криму вже створили атмосферу страху і невизначеності, а це, у свою чергу, змушує проукраїнське населення залишати окуповану територію. Про це під час пресконференції розповів очільник прокуратури Ігор Поночовний, передає Укрінформ.

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      Кінцевою метою злочинів, які вчиняються у Криму відносно цивільного населення, є повне витіснення проукраїнськи налаштованих людей з півострова і заміщення їх населенням з Росії,
      – наголосив він.

      Зокрема, у повідомленні є зазначені 14 прізвищ російських чиновників, що тією чи іншою мірою причетні до злочинів у Криму.

      "Ми надали перелік з 14 представників вищого державного керівництва Російської Федерації, які мають відповідати за скоєні злочини. Ці злочини стосуються порушення прав людини", - пояснив прокурор.

      Увага! У жовтні 2019 року в ООН визнали, що окупаційна влада Криму намагалась змінити демографічну ситуацію на півострові, здійснюючи переселення людей з материкової частини Росії. Там стверджують: Москва впродовж останніх 5 років переселила до Криму аж 140 тисяч росіян, здебільшого військовослужбовців та членів їх родин. Крім цього, кримські суди ухвалили рішення про переміщення майже 1000 людей, які за законодавством Росії вважаються іноземцями. Серед них – 518 громадян України. Ще щонайменше 109 жителів Криму були примусово виселені правоохоронними органами РФ. Більшість з них – теж громадяни України.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму
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