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      Украина планирует закупить у Франции катера для пограничников

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      Этьен де Понсен и Арсен Аваков
      Этьен де Понсен и Арсен Аваков / Юлия Бабич МВД

      Министерство внутренних дел ведет переговоры с Францией о закупке патрульных катеров для пограничников.

      Об этом шла речь во время встречи министра внутренних дел Арсена Авакова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Украине Этьеном де Понсен сообщила пресс служба ведомства.

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      МВД рассматривает возможность обновления парка патрульных катеров Государственной пограничной службы Украины. Одним из наиболее приемлемых вариантов для сотрудничества есть предложение французской компании OCEA. Основное требование – локализация строительства и привлечения украинских производителей к проекту,
      – отметил Арсен Аваков.

      Представители Франции отметили, что Париж заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с Киевом. Они также отметили успешности реализации совместного проекту по созданию Единой системы авиационной безопасности и защиты.


      Встреча министра МВД и посла Франции

      По данным министерства, в рамках украинского-французского проекту французская сторона уже поставила четыре единицы вертолетов Н225 (один – для Нацгвардии Украины, три – для ГСЧС). К концу 2019 украинская сторона планирует получить еще две единицы Н125.

      blog_ava
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      Теги: Госпогранслужба Водный транспорт Министерство внутренних дел Новости Франции Арсен Аваков Новости Украины Новости политики
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