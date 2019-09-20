Украина планирует закупить у Франции катера для пограничников

Министерство внутренних дел ведет переговоры с Францией о закупке патрульных катеров для пограничников.

Об этом шла речь во время встречи министра внутренних дел Арсена Авакова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Украине Этьеном де Понсен сообщила пресс служба ведомства.

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МВД рассматривает возможность обновления парка патрульных катеров Государственной пограничной службы Украины. Одним из наиболее приемлемых вариантов для сотрудничества есть предложение французской компании OCEA. Основное требование – локализация строительства и привлечения украинских производителей к проекту,

– отметил Арсен Аваков.

Представители Франции отметили, что Париж заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с Киевом. Они также отметили успешности реализации совместного проекту по созданию Единой системы авиационной безопасности и защиты.



Встреча министра МВД и посла Франции

По данным министерства, в рамках украинского-французского проекту французская сторона уже поставила четыре единицы вертолетов Н225 (один – для Нацгвардии Украины, три – для ГСЧС). К концу 2019 украинская сторона планирует получить еще две единицы Н125.