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      Україна обговорює покупку у Франції катерів для прикордонників

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      Етьєн де Понсен та Арсен Аваков
      Етьєн де Понсен та Арсен Аваков / Юлія Бабич МВС

      Міністерство внутрішніх справ веде переговори з Францією про закупівлю патрульних катерів для прикордонників. Ключовою умовою є локалізація будівництва та залучення українських виробників до проєкту.

      Про це йшлося під час зустрічі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з Надзвичайним та Повноважним Послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном повідомила пресслужба відомства.

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      МВС розглядає можливість оновлення парку патрульних катерів Державної прикордонної служби України. Одним з найбільш прийнятних варіантів для співпраці є пропозиція французької компанії OCEA. Основна умова – локалізація будівництва та залучення українських виробників до проєкту,
      – зауважив Арсен Аваков.

      Представники Франції зазначили, що Париж зацікавлений в довгостроковій співпраці з Києвом. Вони також наголосили на успішності реалізації спільного проєкту зі створення Єдиної системи авіаційної безпеки та захисту.


      Зустріч міністра МВС та посла Франції

      За даними міністерства, в рамках українсько-французького проєкту французька сторона вже поставила чотири одиниці вертольотів Н225 (один – для Нацгвардії України, три – для ДСНС). До кінця 2019 українська сторона планує отримати ще дві одиниці Н125.

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      Теги: Новини України Новини політики Арсен Аваков Новини Франції Міністерство внутрішніх справ Водний транспорт Держприкордонслужба
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