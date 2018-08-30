Украина подготовила документы для расторжения договора о дружбе с Россией

Министерство иностранных дел Украины подготовило пакет документов для денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией, который был заключен в 1997 году.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "Интерфакс".

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24 канал сообщал, что 28 августа Президент Петр Порошенко анонсировал, что Украина разрывает с Россией договор о дружбе, ведь он давно уже стал анахронизмом. Тогда же глава государства добавил, что ожидает от МИД пакет документов для начала процедуры прекращения действия соглашения.

Эти документы уже подготовлены, весь пакет. Мы его обработали. В ближайшее время внесем его формально,

– заявил Климкин.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Украины разорвать соглашение о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией является неразумным шагом и только ухудшит отношения между странами, которые и так находятся в сложной ситуации.

Что такое договор о дружбе Украины с Россией?Этот договор был подписан 31 мая 1997 года в Киеве. Согласно его условиям, стороны обязывались, в частности "уважать территориальную целостность и суверенитет" друг друга и "подтверждали нерушимость существующих между ними границ".