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      Украина получит 500 миллионов евро от МВФ, – Гончарук

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      Премьер-министр Алексей Гончарук / Пресс-служба Кабмина

      Уже в первом квартале 2020 года Украина может получить очередной транш от МВФ. В Евросоюзе подтвердили, что Украина выполнила все требования, добавил премьер. Поэтому теперь мы можем получить 500 миллионов евро, которые будут способствовать макроэкономической стабильности страны.

      Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга с вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом.

      Важно! Новая программа сотрудничества с МВФ будет последней для Украины, – Маркарова

      Брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в твиттере написал, что Комиссия ЕС подтвердила выплату второго транша макрофинансовой помощи. Это может произойти уже через несколько недель. Пока же они только ждут "зеленый свет" от МВФ.

       

      Что известно о будущей программе МВФ: основное

      • Новая программа EFF рассчитана на три года и предусматривает проведения реформ и наблюдение за выполнением взятых страной-заемщицей обязательств.
      • В Нацбанке ожидают положительное решение совета директоров МВФ об утверждении этой программы. Если ее утвердят, то Украина может получить до 5,5 миллиарда долларов в первом квартале 2020 года.
      • Ранее Президент Владимир Зеленский анонсировал, что новая программа сотрудничества с МВФ имеет целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинца.

      Смотрите видео: как работают транши от МВФ и почему они важны для Украины

      Что МВФ требует за свои кредиты?Если страна становится платежно-несостоятельной, то на помощь ей ​​приходит Международный валютный фонд. МВФ предоставляет короткие и среднесрочные кредиты, правда, перед этим выдвигает свои условия – проведение реформы. Это своеобразная инвестиция в будущее, ведь представители фонда должны быть уверены в том, что заемные средства им вернут, а реформы помогут этому возвращению.

      Деятельность МВФ условно можно назвать "узкопрофильной" и имеет всего три направления: кредитование, наблюдение за прогрессом реформ и наращиванием экономического потенциала страны-заемщика.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Евросоюз Алексей Гончарук Евро Деньги МВФ Транш МВФ
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