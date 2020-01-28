Украина получит 500 миллионов евро от МВФ, – Гончарук

Уже в первом квартале 2020 года Украина может получить очередной транш от МВФ. В Евросоюзе подтвердили, что Украина выполнила все требования, добавил премьер. Поэтому теперь мы можем получить 500 миллионов евро, которые будут способствовать макроэкономической стабильности страны.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга с вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом.

Важно! Новая программа сотрудничества с МВФ будет последней для Украины, – Маркарова

Брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в твиттере написал, что Комиссия ЕС подтвердила выплату второго транша макрофинансовой помощи. Это может произойти уже через несколько недель. Пока же они только ждут "зеленый свет" от МВФ.

Eu commission confirms the disbursement of the second tranche of macro-financial assistance to #Ukraine worth 500 million euro after IMF gives final green light. Should happen in next few weeks — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 28 січня 2020 р.

Что известно о будущей программе МВФ: основное

Новая программа EFF рассчитана на три года и предусматривает проведения реформ и наблюдение за выполнением взятых страной-заемщицей обязательств.

В Нацбанке ожидают положительное решение совета директоров МВФ об утверждении этой программы. Если ее утвердят, то Украина может получить до 5,5 миллиарда долларов в первом квартале 2020 года.

Ранее Президент Владимир Зеленский анонсировал, что новая программа сотрудничества с МВФ имеет целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинца.

Смотрите видео: как работают транши от МВФ и почему они важны для Украины

Что МВФ требует за свои кредиты?Если страна становится платежно-несостоятельной, то на помощь ей ​​приходит Международный валютный фонд. МВФ предоставляет короткие и среднесрочные кредиты, правда, перед этим выдвигает свои условия – проведение реформы. Это своеобразная инвестиция в будущее, ведь представители фонда должны быть уверены в том, что заемные средства им вернут, а реформы помогут этому возвращению.



Деятельность МВФ условно можно назвать "узкопрофильной" и имеет всего три направления: кредитование, наблюдение за прогрессом реформ и наращиванием экономического потенциала страны-заемщика.