Украина получит 500 миллионов евро от МВФ, – Гончарук
Уже в первом квартале 2020 года Украина может получить очередной транш от МВФ. В Евросоюзе подтвердили, что Украина выполнила все требования, добавил премьер. Поэтому теперь мы можем получить 500 миллионов евро, которые будут способствовать макроэкономической стабильности страны.
Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга с вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом.
Важно! Новая программа сотрудничества с МВФ будет последней для Украины, – Маркарова
Брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в твиттере написал, что Комиссия ЕС подтвердила выплату второго транша макрофинансовой помощи. Это может произойти уже через несколько недель. Пока же они только ждут "зеленый свет" от МВФ.
Что известно о будущей программе МВФ: основное
- Новая программа EFF рассчитана на три года и предусматривает проведения реформ и наблюдение за выполнением взятых страной-заемщицей обязательств.
- В Нацбанке ожидают положительное решение совета директоров МВФ об утверждении этой программы. Если ее утвердят, то Украина может получить до 5,5 миллиарда долларов в первом квартале 2020 года.
- Ранее Президент Владимир Зеленский анонсировал, что новая программа сотрудничества с МВФ имеет целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинца.
Смотрите видео: как работают транши от МВФ и почему они важны для Украины
Что МВФ требует за свои кредиты?Если страна становится платежно-несостоятельной, то на помощь ей приходит Международный валютный фонд. МВФ предоставляет короткие и среднесрочные кредиты, правда, перед этим выдвигает свои условия – проведение реформы. Это своеобразная инвестиция в будущее, ведь представители фонда должны быть уверены в том, что заемные средства им вернут, а реформы помогут этому возвращению.
Деятельность МВФ условно можно назвать "узкопрофильной" и имеет всего три направления: кредитование, наблюдение за прогрессом реформ и наращиванием экономического потенциала страны-заемщика.