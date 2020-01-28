Україна отримає 500 мільйонів євро від МВФ, – Гончарук

Вже у першому кварталі 2020 року Україна може отримати черговий транш від МВФ. У Євросоюзі підтвердили, що Україна виконала усі вимоги, додав прем'єр. Тож тепер ми можемо отримати 500 мільйонів євро, які сприятимуть макроекономічній стабільності країни.

Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу з віцепрезидентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом.

Важливо! Нова програма співпраці з МВФ буде останньою для України, – Маркарова

Брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у твіттері написав, що Комісія ЄС підтвердила виплату другого траншу макрофінансової допомоги. Це може статися вже за декілька тижнів. Наразі ж вони лише чекають "зелене світло" від МВФ.

Eu commission confirms the disbursement of the second tranche of macro-financial assistance to #Ukraine worth 500 million euro after IMF gives final green light. Should happen in next few weeks — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 28 січня 2020 р.

Що відомо про майбутню програму МВФ: основне

Нова програма EFF розрахована на три роки та передбачає втілення реформ та спостереження за виконанням взятих країною-позичальницею зобов'язань.

У Нацбанку чекають на позитивне рішення ради директорів МВФ щодо затвердження цієї програми. Якщо її затвердять, то Україна може отримати до 5,5 мільярда доларів у першому кварталі 2020 року.

Раніше Президент Володимир Зеленський анонсував, що нова програма співпраці з МВФ має на меті пришвидшити економічне зростання, активно викорінювати корупцію та підвищити добробут кожного українця.

Дивіться відео: як працюють транші від МВФ і чому вони важливі для України

Що МВФ вимагає за свої кредити? Якщо країна стає платіжно-неспроможною, то на допомогу їй приходить Міжнародний валютний фонд. МВФ надає короткі та середньострокові кредити, щоправда, перед цим висуває свої умови – проведення реформи. Це своєрідна інвестиція в майбутнє, адже представники фонду мають бути впевнені в тому, що позичені кошти їм повернуть, а реформи посприяють цьому поверненню.



Діяльність МВФ умовно можна назвати "вузькопрофільною" і має всього три напрямки: кредитування, спостереження за прогресом реформ та нарощуванням економічного потенціалу країни-позичальника.