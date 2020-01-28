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      Україна отримає 500 мільйонів євро від МВФ, – Гончарук

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      Прем'єр-міністр Олексій Гончарук / Пресслужба Кабміну

      Вже у першому кварталі 2020 року Україна може отримати черговий транш від МВФ. У Євросоюзі підтвердили, що Україна виконала усі вимоги, додав прем'єр. Тож тепер ми можемо отримати 500 мільйонів євро, які сприятимуть макроекономічній стабільності країни.

      Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу з віцепрезидентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом. 

      Важливо! Нова програма співпраці з МВФ буде останньою для України, – Маркарова

      Брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у твіттері написав, що Комісія ЄС підтвердила виплату другого траншу макрофінансової допомоги. Це може статися вже за декілька тижнів. Наразі ж вони лише чекають "зелене світло" від МВФ.

       

      Що відомо про майбутню програму МВФ: основне

      • Нова програма EFF розрахована на три роки та передбачає втілення реформ та спостереження за виконанням взятих країною-позичальницею зобов'язань. 
      • У Нацбанку чекають на позитивне рішення ради директорів МВФ щодо затвердження цієї програми. Якщо її затвердять, то Україна може отримати до 5,5 мільярда доларів у першому кварталі 2020 року.
      • Раніше Президент Володимир Зеленський анонсував, що нова програма співпраці з МВФ має на меті пришвидшити економічне зростання, активно викорінювати корупцію та підвищити добробут кожного українця.

      Дивіться відео: як працюють транші від МВФ і чому вони важливі для України

      Що МВФ вимагає за свої кредити? Якщо країна стає платіжно-неспроможною, то на допомогу їй приходить Міжнародний валютний фонд. МВФ надає короткі та середньострокові кредити, щоправда, перед цим висуває свої умови – проведення реформи. Це своєрідна інвестиція в майбутнє, адже представники фонду мають бути впевнені в тому, що позичені кошти їм повернуть, а реформи посприяють цьому поверненню.

      Діяльність МВФ умовно можна назвати "вузькопрофільною" і має всього три напрямки: кредитування, спостереження за прогресом реформ та нарощуванням економічного потенціалу країни-позичальника.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Євросоюз Євро Олексій Гончарук Гроші Транш МВФ МВФ
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