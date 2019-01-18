Украина получит немалую сумму от Еврокомиссии на инфраструктуру

Еврокомиссия планирует выделить 4,5 миллиарда евро на 39 украинских инфраструктурных проектов. Эти проекте предусмотрены стратегией Drive Ukraine 2030 и включены в индикативный план строительства трансъевропейской транспортной сети TEN-T.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает ЦТС.

План строительства трансъевропейской транспортной сети TEN-T подготовленный Евросоюзом и Всемирным банком для развития транспортного сообщения в странах "Восточного партнерства".

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Омелян пояснил, что воплощение в жизнь этих 39 проектов позволит значительно углубить инфраструктурную интеграцию Украины и в перспективе стать органичной частью общеевропейской транспортной сети.

Когда мы говорим, что имплементация Drive Ukraine стоит около 60 миллиардов долларов, то уже в первый год ее реализации мы имеем минимум 50% финансирования из госбюджета и 10% финансирования со стороны наших европейских партнеров, международных финансовых организаций и за счет государственно-частного партнерства,

– рассказал Омелян.

Что такое Drive Ukraine 2030? Это национальная транспортная стратегия Украины, которую планируют воплотить в жизнь к 2030. Стратегия предусматривает строительство 10 новых автобанов, более 100 комплексов автоматического весового контроля, среднее время пересечения Украины с юга на север и с запада на восток – 10 часов, построение международных автобанов, развитие внутренних направлений, полный отказ от маршруток, 50 работающих аэропортов, расширение географии полетов, обновление локомотивов, вагонов, путей железной дороги и прочее.

Что такое трансъевропейская транспортная сеть TEN-T? Это запланированный набор автомобильных, железнодорожных, воздушных и водных транспортных сетей в Евросоюзе. Сети TEN-T являются частью более широкой системы трансъевропейских сетей, включая телекоммуникационную сеть и предполагаемую энергетическую сеть. В сеть TEN-T включена и Украина.