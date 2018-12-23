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      ЕС выделит Украине огромную сумму на безопасность дорожного движения

      78 Читати новину українською

      От дорожной инфраструктуры зависит, безопасной ли будет поездка для автомобилистов. В 2019 году правительство обещает серьезно взяться за этот вопрос. А депутаты уже щеголяют, что договорились о деньгах от Европейского банка реконструкции и развития.

      Водители со стажем называют автомобильную развязку на улице Бассейной в Киеве одной из самых опасных и неудобных столичных развязок. Дорожные знаки здесь трудно разглядеть, они или выгоревшие, или скрытые за деревьями. Движение не урегулировано и хаотично. Непонятно, где главная и кто должен давать дорогу другим участникам движения. Чтобы попасть на одну из полос, водителям нужно нарушать правила.

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      Особенно опасны на украинских дорогах большие перекрестки и улицы с многими полосами движения.

      Есть много мест, где через шесть полосных магистралей есть не регулируемые пешеходные переходы без дополнительных средств безопасности,
      – сказал эксперт совета по урбанистике Киева Григорий Мельничук.

      Существенно снизить аварийность на дорогах помогло улучшение дорожной инфраструктуры. Строительство удобных развязок, освещение дорог, увеличение количества дорожных знаков и светофоров. Чтобы нарушать правила было просто не удобно.

      Чтобы не было возможности разогнаться. Не должны быть широкие дороги, должны быть узкие полосы, должны быть места, которые приходится объезжать, те же островки безопасности, круги на перекрестках. Тогда нет этого конфликта и нет погони за штрафами,
      – пояснил Мельничук.

      Улучшать безопасность на дорогах имеет целью Министерство инфраструктуры. Известно, что в Украине действует программа по улучшению безопасности движения, которая рассчитана до 2030 года. В Министерстве уже успели похвастаться на своем сайте, что к проекту присоединились Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития, которые бы выделили 176 миллионов евро.

      міністерство інфраструктури

      Заявление на сайте Министерства инфраструктуры Украины

      Проект будет реализован в Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Днепре – именно эти города были избраны в числе первых на основании статистки ДТП и готовности инвестировать в улучшение безопасности дорожного движения. Но, как стало известно из источников в ЕБРР, вопрос финансовой помощи окончательно не согласован. По предварительной договоренности два банка Европейский инвестиционный и ЕБРР поровну должны финансировать проект – по 80 миллионов евро каждый. Инвестиционный уже дал согласие на финансирование, в ЕБРР этого даже еще не обсуждали.

      Есть отдельный кредит Европейского института безопасности движения в городах. Это будет следующая фаза распространения этого кредита на общую безопасность движения в Украине,
      – отметил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

      омелян

      Владимир Омелян

      В полиции отчитываются, что в 2018 году ДТП в Украине произошло меньше, чем в 2017 году, однако, статистика ужасная. За девять месяцев 2018 года произошло 108 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло более двух тысяч человек. Сотни аварий произошли именно из-за плохого состояния дорог.

      Автор: Эдуард Крижановский
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Евросоюз Европа Законодательство Министерство инфраструктуры Владимир Омелян
      Источник: 24 канал
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