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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ІНДОНЕЗІЯ

      ЄС виділить Україні величезну суму на безпеку дорожнього руху

      353 Читать новость на русском

      Від дорожньої інфраструктури залежить, чи безпечною буде поїздка для автомобілістів. У 2019 році уряд обіцяє серйозно взятися за це питання. А депутати вже хизуються, що домовилися про гроші від Європейського банку реконструкції та розвитку.

      Водії зі стажем називають автомобільну розв'язку на вулиці Басейній в Києві однією з найнебезпечніших та не зручних столичних розв'язок. Дорожні знаки тут важко розгледіти, вони або вигорілі, або сховані за деревами. Рух не врегульований і хаотичний. Не зрозуміло, де головна і хто має давати дорогу іншим учасникам руху. Аби потрапити на одну зі смуг, водіям потрібно порушувати правила.

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      Особливо небезпечні на українських автошляхах великі перехрестя та вулиці з багатьма смугами руху. 

      Є багато місць, де через шість смугових магістралей є не регульовані пішохідні переходи без додаткових засобів безпеки,
      – сказав експерт ради з урбаністики Києва Григорій Мельничук.

      Суттєво знизити аварійність на автошляхах допомогло покращення дорожньої інфраструктури. Будівництво зручних розв'язок, освітлення доріг, збільшення кількості дорожніх знаків та світлофорів. Аби порушувати правила було просто не зручно. 

      Аби не було змоги розігнатися. Не мають бути широкі дороги, мають бути вузькі смуги, мають бути місця, які доводиться об'їжджати, ті ж самі острівці безпеки, кола на перехрестях. Тоді немає цього конфлікту і немає гонитви за штрафами,
      – пояснив Мельничук.

      Покращувати безпеку на дорогах має на меті Міністерство інфраструктури. Відомо, що в Україні діє програма з покращення безпеки руху, яка розрахована до 2030 року. В Міністерстві вже встигли похизуватися на своєму сайті, що до проекту долучилися Європейський інвестиційний банк та Європейський банк реконструкції та розвитку, які начебто виділили 176 мільйонів євро.

      міністерство інфраструктури
      Заява на сайті Міністерства інфраструктури України

      Проект буде реалізований у Києві, Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі – саме ці міста були обраними серед перших на підставі статистки ДТП і готовності інвестувати у покращення безпеки дорожнього руху. Але, як стало відомо з джерел у ЄБРР, питання фінансової допомоги остаточно не узгоджене. За попередньою домовленістю два банки Європейський інвестиційний та ЄБРР мають порівну фінансувати проект – по 80 мільйонів євро кожен. Інвестиційний вже дав згоду на фінансування, в ЄБРР цього навіть ще не обговорювали.

      Є окремий кредит Європейської фінансової інституції безпеки руху у містах. Це буде наступна фаза поширення цього кредиту на загальну безпеку руху в Україні,
      – зазначив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

      омелян
      Володимир Омелян

      В поліції звітують, що у 2018 році ДТП в Україні сталось менше, ніж в 2017 році, однак, статистика жахлива. За дев'ять місяців 2018 року трапилось 108 тисяч дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло понад дві тисяч людей. Сотні аварій сталися саме через поганий стан доріг.

      Автор: Едуард Крижанівський
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Володимир Омелян Міністерство інфраструктури Законодавство Європа Євросоюз
      Джерело: 24 канал
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