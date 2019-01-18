Україна отримає чималу суму від Єврокомісії на інфраструктуру

Єврокомісія планує виділити 4,5 мільярда євро на 39 українських інфраструктурних проектів. Ці проекті передбачені стратегією Drive Ukraine 2030 та включені в індикативний план будівництва транс'європейської транспортної мережі TEN-T.

Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, повідомляє ЦТС.

План будівництва транс'європейської транспортної мережі TEN-T підготовлений Євросоюзом і Світовим банком задля розвитку транспортного сполучення у країнах "Східного партнерства".

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Омелян пояснив, що втілення в життя цих 39 проектів дозволить значно поглибити інфраструктурну інтеграцію України і в перспективі стати органічною частиною загальноєвропейської транспортної мережі.

Коли ми говоримо, що імплементація Drive Ukraine коштує близько 60 мільярдів доларів, то вже в перший рік її реалізації ми маємо щонайменше 50% фінансування з держбюджету і 10% фінансування з боку наших європейських партнерів, міжнародних фінансових організацій і за рахунок державно-приватного партнерства,

– розповів Омелян.

Що таке Drive Ukraine 2030? Це національна транспортна стратегія України, яку планують втілити в життя до 2030. Стратегія передбачає побудову 10 нових автобанів, понад 100 комплексів автоматичного вагового контролю, середній час перетину України з півдня на північ і з заходу на схід – 10 годин, побудову міжнародних автобанів, розвиток внутрішніх напрямків, повну відмову від маршруток, 50 працюючих аеропортів, розширення географії польотів, оновлення локомотивів, вагонів так колій залізниці та інше.

Що таке транс'європейська транспортна мережа TEN-T? Це запланований набір автомобільних, залізничних, повітряних і водних транспортних мереж у Євросоюзі. Мережі TEN-T є частиною ширшої системи транс'європейських мереж, включаючи телекомунікаційну мережу і передбачувану енергетичну мережу. До мережі TEN-T включені і Україна.