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Украина получит Томос об автокефалии, – Ющенко

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Ющенко уверен, что Украина получит Томос об автокефалии
Ющенко уверен, что Украина получит Томос об автокефалии

Вселенский патриарх Варфоломей предоставит Украинской православной церкви Томос об автокефалии, ведь для этого есть все основания.

Такое мнение высказал третий президент Украины Виктор Ющенко в интервью "Украинской правде".

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Томос мы получим, конечно. Проведены несколько церковных совещаний, утвержден порядок дня собора, проведен всемирный православный собор, приняты соответствующие решения. Правда, 4 патриархи с 15 на нем не появились, во главе с российским,
– подчеркнул политик.

По словам бывшего президента, пока нет опасности раскола церквей.

"Того раскола, который планировался, или формирование отдельной оппозиции типа славянской церковной позиции – в значительной степени угроза отодвинута. В Константинопольского патриарха сегодня руки развязаны. Все, что нужно было сделать для консолидации мирового православия, сделано. Все процедурные вопрос проведены", – подчеркнул Ющенко.

Также он рассказал, что несколько месяцев назад встречался с нынешним главой государства Петром Порошенко и экс-президентами Леонидом Кравчуком и Леонидом Кучмой, чтобы обсудить вопросы церкви.

"Три президента были у Петра Алексеевича, где мы проговорили, какой должна быть наша тактика – трех президентов в этом вопросе", – добавил Ющенко.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко религия Единая поместная церковь Виктор Ющенко
Источник: 24 Канал
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