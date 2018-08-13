Украина получит Томос об автокефалии, – Ющенко

Вселенский патриарх Варфоломей предоставит Украинской православной церкви Томос об автокефалии, ведь для этого есть все основания.

Такое мнение высказал третий президент Украины Виктор Ющенко в интервью "Украинской правде".

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Томос мы получим, конечно. Проведены несколько церковных совещаний, утвержден порядок дня собора, проведен всемирный православный собор, приняты соответствующие решения. Правда, 4 патриархи с 15 на нем не появились, во главе с российским,

– подчеркнул политик.

По словам бывшего президента, пока нет опасности раскола церквей.

"Того раскола, который планировался, или формирование отдельной оппозиции типа славянской церковной позиции – в значительной степени угроза отодвинута. В Константинопольского патриарха сегодня руки развязаны. Все, что нужно было сделать для консолидации мирового православия, сделано. Все процедурные вопрос проведены", – подчеркнул Ющенко.

Также он рассказал, что несколько месяцев назад встречался с нынешним главой государства Петром Порошенко и экс-президентами Леонидом Кравчуком и Леонидом Кучмой, чтобы обсудить вопросы церкви.

"Три президента были у Петра Алексеевича, где мы проговорили, какой должна быть наша тактика – трех президентов в этом вопросе", – добавил Ющенко.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.