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Україна отримає Томос про автокефалію, – Ющенко

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Ющенко впевнений, що Україна отримає Томос про автокефалію
Ющенко впевнений, що Україна отримає Томос про автокефалію

Вселенський патріарх Варфоломій надасть Українській православній церкві Томос про автокефалію, адже для цього є всі підстави.

Таку думку висловив третій президент України Віктор Ющенко в інтерв’ю "Українській правді".

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Томос ми отримаємо, звичайно. Проведено декілька церковних нарад, затверджений порядок дня собору, проведений всесвітній православний собор, прийняті належні рішення. Правда, 4 патріархи з 15 на ньому не з'явилися, на чолі з російським,
– наголосив політик.

За словами колишнього президента, наразі немає небезпеки розколу церков.

"Того розколу, який планувався, чи формування окремої опозиції типу слов'янської церковної позиції – у значній мірі загроза відсунута. У Константинопольського патріарха сьогодні руки розв'язані. Все, що треба було зробити для консолідації світового православ'я, зроблено. Всі процедурні питання проведені", – підкреслив Ющенко.

Також, він розповів, що кілька місяців тому зустрічався з нинішнім главою держави Петром Порошенком та екс-президентами Леонідом Кравчуком і Леонідом Кучмою аби обговорити питання церкви.

"Три президенти були в Петра Олексійовича, де ми проговорили, якою має бути наша тактика – трьох президентів у цьому питанні", – додав Ющенко.

Нагадаємо, 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії Українській православній церкві.

Теги: Новини України Новини політики Віктор Ющенко Єдина помісна церква релігія Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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