Украина понесла невосполнимую утрату на Донбассе

Оккупационные войска России 8 августа более 40 раз обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины, применяя тяжелое вооружение. В результате вражеских действий один украинский военный погиб, еще трое получили ранения.

Об этом говорится в сводке Операции Объединенных сил в Facebook.

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"За прошедшие сутки, 08 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Противник 44 раза открывал огонь по позициям наших войск, в том числе дважды из тяжелого вооружения", – говорится в сообщении.

В частности, пророссийские боевики прицельно обстреляли украинских защитников из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Так, обстрелы осуществлялись по бойцах Крымского, Новозвановки, Золотого, Луганского, Новолуганского, Новоселовки Второй, Новомихайловки, Красногоровки, Марьинки, Авдеевки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Кроме того, враг обстрелял из минометов калибром 82 мм позиции ВСУ возле Крымского и Авдеевки, а неподалеку от Майорска зафиксировано боевое столкновение.

В результате боевых действий один защитник Украины погиб, трое получили ранения. С одним военнослужащим Объединенных сил потеряна связь в ходе боевого столкновения. Поиски продолжаются,

– добавили в штабе.

Также, украинским бойцам удалось ликвидировать двоих оккупантов, и ранить четверых.

В течение текущих суток, 9 августа, пророссийские боевики 7 раз открывали огонь по позициям украинских защитников возле Новозвановки, Луганского, Марьинки, Красногоровки и Лебединского.

В 06:25 часов из стрелкового оружия оккупанты открыли огонь в направлении КПВВ "Майорское". Объявлен режим "Красный", а пропуск граждан временно приостановлен.