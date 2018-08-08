Обстрел Зайцева: несколько минут адекватного ответа – и оккупанты замолчали
Российские наемники 36 раз открывали огонь по позициям украинских военных, 5 раз били из тяжелого вооружения. К счастью, сутки прошли без потерь. Стреляли 8 августа и по позициям наших защитников в поселке Зайцево, в пригороде оккупированной Горловки.
Боец Королевской Бригады ВСУ Орест рассказал о буднях поселка Зайцево.
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"Преимущественно осуществляется обстрел из ПК, ПКМов, также из "Крыши"... Ну, из ДШК. Ручной противотанковый гранатомет, стреляют из него, активно используется по домам", – отметил он.
Правда, последние несколько суток здесь паранормально тихо, удивляется боец.
Вот они затихают, значит кто-то где-то там ходит, всякое может быть. Здесь тишина, здесь не знаешь – есть или нет их? Да, напрягает!
– сказал военный с позывным "Компас".
Слова "Компаса" подтверждает и его собрат Олег.
Если идет постоянная стрельба, туда-сюда, то лучше реагируешь, оно спокойнее. Ты знаешь, что ты стреляешь, что ты должен занять позицию и вести огонь,
– поделился украинский защитник.
В стане врагов словно услышали слова украинских героев. Оккупанты посреди белого дня стали палить по позициям наших бойцов. К пулеметам через несколько минут присоединился и автоматический гранатомет.
Из-за опасности для личного состава и мирных жителей командование приняло решение утихомирить врага. Несколько минут адекватного ответа – и террористы замолкают.