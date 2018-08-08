Обстріл Зайцевого: кілька хвилин адекватної відповіді – і окупанти замовкли

Російські найманці 36 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, 5 разів гатили із важкого озброєння. На щастя, доба минула без втрат. Стріляли 8 серпня і по позиціях наших захисників у селищі Зайцеве, що у передмісті окупованої Горлівки.

Боєць Королівської Бригади ЗСУ Орест розповів про будні селища Зайцеве.

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"Переважно здійснюється обстріл з ПК, ПКМів, також з "Дашки"... Ну, з ДШК. Ручний гранатомет протитанковий, стріляють з нього, активно використовується по домівках", – зазначив він.

Щоправда, останні кілька діб тут паранормально тихо, дивується боєць.

От вони затихають, значить хтось десь там ходить, всяке може бути. Тут тиша, тут не знаєш – є чи нема їх? Так, напрягає!

– сказав військовий на позивний "Компас".

Слова "Компаса" підтверджує і його побратим Олег.

Якщо йде постійна стрілянина, туди-сюди, то краще реагуєш, воно спокійніше. Ти знаєш, що ти стріляєш, що ти повинен зайняти позицію і вести вогонь,

– поділився український захисник.

У стані ворогів наче почули слова українських героїв. Окупанти посеред білого дня почали гатити по позиціях наших бійців. До кулеметів за кілька хвилин приєднався і автоматичний гранатомет.

Через небезпеку для особового складу та мирних мешканців командування прийняло рішення втихомирити ворога. Кілька хвилин адекватної відповіді – і терористи замовкають.