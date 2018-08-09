Україна зазнала непоправної втрати на Донбасі

Окупаційні війська Росії 8 серпня понад 40 разів обстріляли позиції бійців Збройних сил України, застосовуючи важке озброєння. Внаслідок ворожих дій один український військовий загинув, ще троє отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні Операції Об'єднаних сил у Facebook.

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"Упродовж минулої доби, 08 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Противник 44 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі двічі із важкого озброєння", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, проросійські бойовики прицільно обстріляли українських захисників з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП. Так, обстріли здійснювалися по бійцях Кримського, Новозванівки, Золотого, Луганського, Новолуганського, Новоселівки Другої, Новомихайлівки, Красногорівки, Мар'їнки, Авдіївки, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Окрім того, ворог обстріляв із мінометів калібром 82 мм позиції ЗСУ біля Кримського та Авдіївки, а неподалік від Майорська зафіксоване бойове зіткнення.

Унаслідок бойових дій один захисник України загинув, троє отримали поранення. З одним військовослужбовцем Об'єднаних сил втрачений зв’язок в ході бойового зіткнення. Пошуки тривають,

– додали у штабі.

Також, українським бійцям вдалося ліквідувати двох окупантів, та поранити чотирьох.

Упродовж поточної доби, 9 серпня, проросійські бойовики 7 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Новозванівки, Луганського, Мар'їнки, Красногорівки та Лебединського.

О 06:25 годині зі стрілецької зброї окупанти відкрили вогонь у напрямку КПВВ "Майорське". Оголошено режим "Червоний", а пропуск громадян тимчасово призупинений.