Украина понесла серьезные потери на фронте

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил усложнилась. В рядах украинских защитников есть погибшие и раненые.

По данным пресс-центра ОС, вдоль всей линии соприкосновения продолжались активные боевые действия.

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Российско-оккупационные войска 66 раз нарушили режим прекращения огня 25 раз применяли минометы, артиллерию и реактивные системы залпового огня БМ-21.

Как информируют в штабе, примерно в 21:00 противник применил РСЗО БМ-21 "Град" по позициям наших войск в районе Авдеевки. Украинские военные открывали огонь в ответ.

На Луганском направлении активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Новозвановка и Троицкое.

На Донетчине оккупанты активизировались в районах населенных пунктов Луганское, Светлодарск, Новолуганское и Майорск.

Не стихали бои в районе Авдеевской промзоны и населенного пункта Опытное.

На Мариупольском направлении враг активизировался в районах населенных пунктов Водяное, Лебединское, Широкино.

В результате боевых действий 16 мая на фронте погибло двое украинских военных, четверо бойцов получили ранения.

По данным разведки, за прошедшие сутки противнику нанесены потери – 5 оккупантов уничтожено и 8 ранены.