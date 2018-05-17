Україна зазнала серйозних втрат на фронті

За минулу добу ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил ускладнилася. В лавах українських захисників є загиблі і поранені.

За даними прес-центру ОС, вздовж всієї лінії зіткнення тривали активні бойові дії.

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Російсько-окупаційні війська 66 разів порушили режим припинення вогню, 25 разів застосовували міномети, артилерію та реактивні системи залпового вогню БМ-21.

Як інформують у штабі, приблизно о 21:00 противник застосував РСЗВ БМ-21 "Град" по позиціях наших військ в районі Авдіївки. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

На Луганському напрямку активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Новозванівка та Троїцьке.

На Донеччині окупанти активізувались в районах населених пунктів Луганське, Світлодарськ, Новолуганське та Майорськ.

Не стихали бої в районі Авдіївської промзони та населеного пункту Опитне.

На Маріупольському напрямку ворог активізувався в районах населених пунктів Водяне, Лебединське, Широкине.

Внаслідок бойових дій 16 травня на фронті загинуло двоє українських військових, четверо бійців зазнали поранень.

За даними розвідки, минулої доби противнику нанесено втрат – 5 окупантів знищено та 8 поранено.