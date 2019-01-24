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      Украина попала в тройку лидеров-нарушителей конвенции по правам человека

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      Украина попала в тройку лидеров-нарушителей конвенции по правам человека
      Украина попала в тройку лидеров-нарушителей конвенции по правам человека / frontnews.eu

      В 2018 году Страсбургский суд обнаружил в Украине 86 нарушений Европейской конвенции по правам человека. За этим показателем Украина заняла третье место среди стран-участниц Совета Европы.

      Глава Европейского суда Гвидо Раймонди отметил, что чаще всего международный договор не соблюдала Россия – 238 раз, пишет "Европейская правда". Второе место заняла Турция, где зафиксировали 140 нарушений Конвенции.

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      В Украине нарушение "права на свободу и безопасность" юридически признали 45 раз. В частности, это касается незаконных задержаний граждан. На втором месте – неоправданно долгие судебные производства – 41 решение. Третье место заняли нарушения, связанные с неэффективной правовой защитой в национальных судах. В части решений ЕСПЧ выявил нарушения сразу по нескольким статьям Конвенции.

      В пяти делах, которые дошли до финального решения, нарушений со стороны Украины не нашли. К тому же, из-за продолжительности рассмотрения в ЕСПЧ сейчас в основном выносятся решения по нарушениям, которые происходили еще до Революции достоинства.

      Что такое Европейская конвенция по правам человека?Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Европейская конвенция по правам человека) является одним из основных документов Совета Европы. Этот международный договор вступил в силу 3 сентября 1953 года. Конвенция устанавливает неотъемлемые права и свободы каждого человека и обязывает государства, ратифицировавших Конвенцию, гарантировать эти права каждому человеку.

      Теги: Новости Украины Новости политики Евросоюз Европейский суд
      Источник: 24 Канал
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