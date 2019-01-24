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      Україна потрапила у трійку лідерів-порушників конвенції з прав людини

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      Україна посіла третє місце у списку країн-порушників Європейської конвенції з прав людини
      Україна посіла третє місце у списку країн-порушників Європейської конвенції з прав людини / frontnews.eu

      У 2018 році Страсбурзький суд виявив в Україні 86 порушень Європейської конвенції з прав людини. За цим показником Україна зайняла третє місце серед країн-учасниць Ради Європи.

      Голова Європейського суду Гвідо Раймонді зазначив, що найчастіше міжнародного договору не дотримувалася Росія – 238 разів, пише "Європейська правда". Друге місце зайняла Туреччина, де зафіксували 140 порушень Конвенції. 

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      В Україні порушення "права на свободу та безпеку" юридично визнали 45 разів. Зокрема, це стосується незаконних затримань громадян. На другому місці – невиправдано довгі судові провадження – 41 рішення. Третє місце зайняли порушення, пов'язані з неефективним правовим захистом у національних судах. У частині рішень ЄСПЛ виявив порушення відразу за кількома статтями Конвенції.

      У п'яти справах, які дійшли до фінального рішення, порушень з боку України не знайшли. До того ж, через тривалість розгляду у ЄСПЛ зараз переважно виносяться рішення щодо порушень, які відбувалися ще до Революції гідності.

      Що таке Європейська конвенція з прав людини? Конвенція  про захист прав людини і основних свобод (Європейська конвенція з прав людини) є одним з основних документів Ради Європи. Цей міжнародний договір набув чинності 3 вересня 1953 року. Конвенція встановлює невід'ємні права і свободи кожної людини і зобов'язує держави, що ратифікували Конвенцію, гарантувати ці права кожній людині. 

      Теги: Новини політики Новини України Європейський суд Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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