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      У Європейському суді зареєстровано тисячі скарг проти України через наслідки агресії Росії

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      У Європейському суді зареєстровано тисячі скарг проти України через наслідки агресії Росії
      У Європейському суді зареєстровано тисячі скарг проти України через наслідки агресії Росії / uc.kr.ua

      До Європейського суду з прав людини в Страсбурзі подано вже більше 4 тисяч скарг проти України. Більшість з них стосуються наслідків російської агресії на Сході України та порушень прав людини в анексованому Криму.

      Про це повідомив секретар ЄСПЛ Родерік Лідделл, пише "Європейська правда".

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      Наразі у Європейському суді зареєстровано 7267 скарг проти України, з них близько 60% пов'язані з російською агресією.

      Всього в реєстрі суду (станом на початок 2019 року) перебувало 4369 індивідуальних скарг щодо подій в Криму та на Сході України, поданих проти України,
      – сказав Родерік Лідделл.

      Загалом Україна входить у трійку за кількістю скарг проти неї у ЄСПЛ. Секретар зазначив, що кількість скарг, у яких єдиним або другим відповідачем зазначена Росія, суттєво нижча – приблизно 400. До слова, за минулий рік кількість справ суттєво зросла. 

      Більше того, голова Європейського суду Гвідо Раймонді повідомив, що ЄСПЛ розглядає низку справ "Україна проти Росії".

      Зараз є 5 міждержавних скарг, поданих Україною проти Росії. Дві з них розглядає Велика палата – щодо Криму та Східної України, ще три – у палатах суду,
      – додав Гвідо Раймонді.

      Окрім загальних скарг на порушення прав людини в окупованому Криму та на території ОРДЛО, суд розглядає справи про незаконне вивезення до Росії дітей з дитячих будинків на окупованому Донбасі, а також про політичних в’язнів та щодо нападу Росії на українські військові кораблі у Чорному морі.

      Раніше 24 канал повідомляв, що в Україні більш ніж 500 осіб офіційно визнані жертвами торгівлі людьми у період з 2012 по 2018 роки. Однією із найбільш ймовірних країн призначення для торгівлі людьми є Росія.

      Теги: Новини політики Новини Росії Війна на Донбасі Новини України Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Анексія Криму Європейський суд Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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