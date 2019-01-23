Коли Україна може стати членом ЄС: у Литві назвали конкретний рік

Литва і Польща будуть просувати в Євросоюзі стратегічну ініціативу щодо отримання Україною у 2027 році перспектив членства у спільності.

Про це заявив колишній прем'єр-міністр Литви, кандидат на пост генерального секретаря Ради Європи Андрюс Кубілюс, передає Укрінформ.

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За його словами, Польща та Литва під час свого головування у ЄС буде намагатися просувати питання про приєднання до нього України.

"Ми до нинішнього "плану Маршалла" додали нову складову. Це частина друга, скажімо так, яку назвали "Україна-2027". У цьому плані, який ми, можливо, обговоримо в Україні ще до виборів, вказано дуже чітко. 2027-й – це рік, коли Литва вдруге головуватиме в Європейському Союзі. До нас у 2025 році головуватиме Польща. Нині з поляками обговорюється питання про необхідність створення такої стратегічної зв’язки. Тобто обидві країни під час своїх головувань можуть порушувати амбітне питання, щоб ЄС дійшов до дуже конкретного рішення про подальше просування України до євроспільноти", – заявив він.

Литовський політик уточнив, що йдеться про надання Україні конкретних перспектив членства в Євросоюзі.

Ми намагатимемося це зробити. Але за умов, що сама Україна теж виконає своє домашнє завдання до 2025-2027 років. Вікно можливостей є,

– наголосив Кубілюс.

Нагадаємо, 8 січня глава Місії України при Організації Північноатлантичного договору Вадим Пристайко повідомив, що Україна може вступити до НАТО після приєднання Македонії, однак необхідно багато працювати у цьому напрямку. Обігнати Македонію Україні не вдасться.