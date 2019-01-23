18:33
23 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кого Путін відправить у космос. Картографічний кримінал
      Вєсті Кремля
      22:52, 22 січня
      Вєсті.UA: Вілкул поцупив щось у Мураєва. Радикальні покарання від Ляшка
      Вєсті.UA
      20:26, 22 січня
      Мільйони на вітер: хто у Дніпрі відмиває гроші, цинічно прикриваючись АТОвцями
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дитяче виховання – на вулиці і вдома
      Згадати все
      22:41, 22 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Коли Україна може стати членом ЄС: у Литві назвали конкретний рік

      6284 Читать новость на русском
      Україна може вступити до ЄС у 2027 році
      Україна може вступити до ЄС у 2027 році / Фото з відкритих джерел

      Литва і Польща будуть просувати в Євросоюзі стратегічну ініціативу щодо отримання Україною у 2027 році перспектив членства у спільності.

      Про це заявив колишній прем'єр-міністр Литви, кандидат на пост генерального секретаря Ради Європи Андрюс Кубілюс, передає Укрінформ.

      Читайте також: Клімкін розвінчав міфи щодо вступу України до ЄС і НАТО

      За його словами, Польща та Литва під час свого головування у ЄС буде намагатися просувати питання про приєднання до нього України.

      "Ми до нинішнього "плану Маршалла" додали нову складову. Це частина друга, скажімо так, яку назвали "Україна-2027". У цьому плані, який ми, можливо, обговоримо в Україні ще до виборів, вказано дуже чітко. 2027-й – це рік, коли Литва вдруге головуватиме в Європейському Союзі. До нас у 2025 році головуватиме Польща. Нині з поляками обговорюється питання про необхідність створення такої стратегічної зв’язки. Тобто обидві країни під час своїх головувань можуть порушувати амбітне питання, щоб ЄС дійшов до дуже конкретного рішення про подальше просування України до євроспільноти", – заявив він.

      Литовський політик уточнив, що йдеться про надання Україні конкретних перспектив членства в Євросоюзі.

      Ми намагатимемося це зробити. Але за умов, що сама Україна теж виконає своє домашнє завдання до 2025-2027 років. Вікно можливостей є,
      – наголосив Кубілюс.

      Нагадаємо, 8 січня глава Місії України при Організації Північноатлантичного договору Вадим Пристайко повідомив, що Україна може вступити до НАТО після приєднання Македонії, однак необхідно багато працювати у цьому напрямку. Обігнати Македонію Україні не вдасться.

      Теги: Новини України Новини політики Євросоюз Литва Новини Польщі
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Be in trend: словничок fashion-термінів
      сьогодні , 18:00 Be in trend: словничок fashion-термінів
      Юлія Турелик 84
      Як "прокол" Зеленського вплине на його рейтинги
      сьогодні , 17:30 Як "прокол" Зеленського вплине на його рейтинги
      Крістіна Бердинських 1167
      Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      сьогодні , 17:54 Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      Яніна Ткачук 4052
      Кремлевская провокация против Украины в Сирии
      сьогодні , 17:02 Кремлевская провокация против Украины в Сирии
      Злой Одессит 935
      "Чорні рейси": авіакатастрофи, які забирали футбольні команди
      сьогодні , 16:00 "Чорні рейси": авіакатастрофи, які забирали футбольні команди
      Наталя Сколоздра 1 3787
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Донецькі терористи "нарахували" майже 20 диверсійних груп американців та інших іноземців
       24 травня 2015 , 17:11
      П'яний водій у Києві потрощив три машини
       20 лютого 2016 , 23:43
      Україна поступилася Італії в першому матчі домашнього Євро-2018 з міні-футболу
       12 серпня 2018 , 21:36
      Роналду звинуватив УЄФА у своєму вилученні – на церемонії гравець року ФІФА може вибухнути новий скандал
       22 вересня 2018 , 11:23
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук