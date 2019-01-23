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      Когда Украина может стать членом ЕС: в Литве назвали конкретный год

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      Украина может вступить в ЕС в 2027 году
      Украина может вступить в ЕС в 2027 году / Фото из открытых источников

      Литва и Польша будут продвигать в Евросоюзе стратегическую инициативу по получению Украиной в 2027 году перспектив членства в общности.

      Об этом заявил бывший премьер-министр Литвы, кандидат на пост генерального секретаря Совета Европы Андрюс Кубилюс, передает Укринформ.

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      По его словам, Польша и Литва во время своего председательства в ЕС будет пытаться продвигать вопрос о присоединении к нему Украины.

      "Мы к нынешнему "плану Маршалла" добавили новую составляющую. Это часть вторая, скажем так, которую назвали "Украина-2027". В этом плане, мы, возможно, обсудим в Украине еще до выборов, указано очень четко. 2027-й – это год, когда Литва во второй раз будет председательствовать в Европейском союзе. До нас в 2025 году будет председательствовать Польша. Сейчас с поляками обсуждается вопрос о необходимости создания такой стратегической связи. То есть обе страны во время своих председательств могут поднимать амбициозный вопрос, чтобы ЕС пришел к очень конкретному решению о дальнейшем продвижении Украины в Евросоюз", – заявил он.

      Литовский политик уточнил, что речь идет о предоставлении Украине конкретных перспектив членства в Евросоюзе.

      Мы постараемся это сделать. Но при условии, что сама Украина тоже выполнит свое домашнее задание до 2025-2027 годов. Окно возможностей есть,
      – подчеркнул Кубилюс.

      Напомним, 8 января глава Миссии Украины при Организации Североатлантического договора Вадим Пристайко сообщил, что Украина может вступить в НАТО после присоединения Македонии, однако необходимо много работать в этом направлении. Обогнать Македонию Украине не удастся.

      Теги: Новости политики Новости Украины Евросоюз Новости Польши Литва
      Источник: 24 Канал
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