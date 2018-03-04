Украина потеряла еще одного героя на фронте: появилась информация о погибшем
2 марта в зоне АТО погиб боец первого десантно-штурмового батальона 95-й бригады Вооруженных сил Украины Вадим Сапеску.
Об этом сообщили в сообществе Окнянской райгосадминистрации (Одесская область).
Известно, что боец погиб от пули снайпера.
"Во время выполнения боевого задания погиб наш земляк – Сапеску Вадим Георгиевич. Вадим Сапеску в зоне проведения операции объединенных сил мужественно и отважно защищал нашу Родину от террористов. Во время выполнения задания в Авдеевке, пуля снайпера нанесла ему ранение, несовместимое с жизнью.", – говорится в сообщении.
Бойцу было 34 года.
Напомним, ранее в штабе Ато сообщали, что 2 марта в результате вражеского огня погиб один украинский военнослужащий, еще двое наших защитников получили ранения.
Источник: 24 Канал
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