Україна втратила ще одного героя на фронті: з’явилась інформація про загиблого

2 березня у зоні АТО загинув боєць першого десантно-штурмового батальйону 95-ї бригади Збройних сил України Вадим Сапеску.

Про це повідомили у спільноті Окнянской райдержадміністрації (Одеська область).

Відомо, що боєць загинув від кулі снайпера.

"Під час виконання бойового завдання загинув наш земляк - Сапеску Вадим Георгійович. Вадим Сапеску в зоні проведення операції об'єднаних сил мужньо і відважно захищав нашу Батьківщину від терористів. Під час виконання завдання в Авдіївці", – сказано у повідомленні.

Бійцеві було 34 роки.

Нагадаємо, раніше у штабі Ато повідомляли, що 2 березня внаслідок ворожого вогню загинув один український воїн, ще двоє наших захисників отримали поранення.