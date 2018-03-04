Україна втратила ще одного героя на фронті: з’явилась інформація про загиблого
2 березня у зоні АТО загинув боєць першого десантно-штурмового батальйону 95-ї бригади Збройних сил України Вадим Сапеску.
Про це повідомили у спільноті Окнянской райдержадміністрації (Одеська область).
Відомо, що боєць загинув від кулі снайпера.
"Під час виконання бойового завдання загинув наш земляк - Сапеску Вадим Георгійович. Вадим Сапеску в зоні проведення операції об'єднаних сил мужньо і відважно захищав нашу Батьківщину від терористів. Під час виконання завдання в Авдіївці", – сказано у повідомленні.
Бійцеві було 34 роки.
Нагадаємо, раніше у штабі Ато повідомляли, що 2 березня внаслідок ворожого вогню загинув один український воїн, ще двоє наших захисників отримали поранення.
Джерело: 24 Канал
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