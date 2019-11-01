Украина потребует транзитного контракта с Россией на 10 лет

Переговоры относительно сохранения транзита газа пока продолжаются. В правительстве не могут назвать четкие сроки подписания соглашения с Россией.

Премьер-министр Алексей Гончарук во время часа вопросов в Раде заявил, что Украина делает все возможное, чтобы контракт был подписан как можно быстрее.

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Переговоры продолжаются. Но, как вы знаете, с Российской Федерацией у нас, мягко говоря, не самые простые отношения,

– напомнил Гончарук.

Четкий срок подписания соглашения пока назвать нельзя, потому что для этого надо, чтобы его подписала российская сторона.

Мы сейчас стоим на защите украинских интересов. Это значит, что мы будем требовать долгосрочного контракта, а не на один год. Мы будем требовать гарантий транзита в достаточном объеме,

– заверил политик.

Гончарук напомнил, что вчера депутаты проголосовали за закон об анбандлинге "Нафтогаза", что позволяет работать по европейским правилам и апеллировать к европейским партнерам относительно общей позиции на переговорах.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что готов заключить контракт о транзите газа только на 1 год. Однако украинская и европейская стороны поддерживают заключение договора на транзит газа сроком минимум на 10 лет.

Почему Россия хочет заключить короткое соглашение?

Российская Федерация надеется достроить газопроводы в обход Украины в 2020 году. К примеру, "Северный поток-2" готов уже на 83%. В РФ анонсировали, что на завершение строительства "Северного потока-2" потребуется еще несколько недель.

28 октября завершился второй этап переговоров по транзиту газа. Четких итогов нет, однако в России говорят, что готовы работать согласно европейскому законодательству для транзита газа через Украину. Зато в Еврокомиссии разочарованы и напоминают – времени осталось мало.

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Почему Украине и России нужен новый газовый контракт?

Потому что старый станет недействительным. Владимир Зеленский хотел договориться о транзите с Россией еще до официального завершения действия контракта – в сентябре 2019 года. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта с Россией на транзит российского газа в Европу.



Кроме того, Украина хочет заключить договор на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год.



Однако Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры. Зато идет активное строительство скандального российского "Северного потока-2". Этот газопровод будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком", который преследует те же цели.