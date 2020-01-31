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      Украина предоставит Албании гуманитарную помощь из-за землетрясения

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      Землетрясение в Албании / Top-Channel

      Гуманитарная помощь от Украины должна поспособствовать ликвидации последствий мощного землетрясения, произошедшего 26 ноября 2019 года. Тогда примерно 2 тысячи человек пострадали, 50 – погибли, и еще по меньшей мере 4 тысячи остались без крыши над головой.

      Текст указа опубликован на сайте Офиса Президента.

      Важно! В Албании самое мощное за десятилетие землетрясение: 50 погибших, 2000 раненых-фото – видео

      В документе написано, что помощь Албании предоставить дать Кабмин. Президент Зеленский подписал ответный указ. 24 канал пытается выяснить точную сумму помощи и кто ее будет осуществлять.

      Что известно о землетрясении в Албании

      • Ночью 26 ноября 2019 года в Албании произошло мощное землетрясение. Его признали самым мощным за последнее десятилетие. 30 ноября в стране завершилась спасательная операция.
      • Землетрясение имело магнитуду 6,4 балла. Эпицентр толчков залегал на глубине примерно 10 километров от столицы Тираны.
      • Количество людей, подвергшихся серьезным травмам, насчитывается тысячами. Также есть большая проблема с жильем – дома не менее 4 тысяч людей были уничтожены.


      Последствия мощного землетрясения в Албании / Фото: Top-Channel

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Кабинет Министров Украины Чрезвычайное происшествие Албания Стихийный бедствия Землетрясение
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