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      Україна надасть Албанії гуманітарну допомогу через землетрус

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      Землетрус в Албанії / Top-Channel

      Гуманітарна допомога від України має посприяти ліквідації наслідків потужнішого землетрусу, що стався 26 листопада 2019 року. Тоді приблизно 2 тисячі людей постраждали, 50 – загинули, і ще щонайменше 4 тисячі залишилися без даху над головою.

      Текст указу оприлюднили на сайті Офісу Президента.

      Важливо! В Албанії найпотужніший за десятиліття землетрус: 50 загиблих, 2000 поранених – фото, відео

      У документі написано, що допомогу Албанії має надати Кабмін. Президент Зеленський підписав відповдний указ. 24 канал намагається з'ясувати точну суму допомоги та хто її здійснюватиме. 

      Що відомо про землетрус в Албанії

      • Вночі 26 листопада 2019 року в Албанії стався потужний землетрус. Його визнали найпотужнішим за останнє десятиліття. 30 листопада у країні завершилася рятувальна операція.
      • Землетрус мав магнітуду 6,4 бала. Епіцентр поштовхів залягав на глибині приблизно 10 кілометрів від столиці Тірани.
      • Кількість людей, що зазнали серйозних травм рахується тисячами. Також є велика проблема з житлом – будинки щонайменше 4 тисяч людей були знищені.


      Наслідки потужного землетрусу в Албанії / Фото: Top-Channel

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Стихійні лиха Албанія Володимир Зеленський Надзвичайні ситуації Землетрус Кабінет Міністрів України
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