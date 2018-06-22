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Украина расширила санкции против России: кто попал в "черный список"

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Украина ввела новые санкции против России
Украина ввела новые санкции против России / Иллюстративное фото

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о расширении санкций против России.

Речь идет об указе №176 "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

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Как отмечается в сообщении на сайте СНБО, санкции были введены в отношении 30 юридических и 14 физических лиц.

Таким образом санкционный список расширился до 1759 физических и 786 юридических лиц.

СНБО Украины ввела санкции, подобные тем, что в начале июня ввело правительство США против юридических лиц, причастных к деятельности российских спецслужб в киберпространстве, в частности речь идет о:

Научно-исследовательском институте "Квант";

ООО "Дайвтехносервис";

ООО "Цифровые технологии безопасности";

ERPScan BV;

Embedi Limited.

Санкционный список также пополнили политические партии и организации, которые способствовали проведению выборов в Госдуму РФ на территории оккупированного Крыма.

Ограничительные меры также касаются российских предприятий военно-промышленного комплекса, а также ГП "Луганский авиационный ремонтный завод", который расположен на временно оккупированной территории Луганщины и активно используется против Украины.

С полным перечнем физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции СНБО, можно ознакомиться на сайте.

18 июня санкции против России из-за незаконной аннексии Крыма продолжил Евросоюз.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия СНБО Санкции
Источник: 24 Канал
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