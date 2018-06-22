Украина расширила санкции против России: кто попал в "черный список"

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о расширении санкций против России.

Речь идет об указе №176 "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

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Рішенням РНБО України оновлено санкційні списки та запроваджено санкції до 1759 фізичних та 786 юридичних осіб.



Крім того, санкції запроваджено щодо фізичних осіб, серед яких відомий російський мільярдер Аркадій Ротенберг та члени його родини

Подробиці https://t.co/CzNELWWvSk — Прес-служба РНБОУ (@rnbo_gov_ua) 22 червня 2018 р.

Как отмечается в сообщении на сайте СНБО, санкции были введены в отношении 30 юридических и 14 физических лиц.

Таким образом санкционный список расширился до 1759 физических и 786 юридических лиц.

СНБО Украины ввела санкции, подобные тем, что в начале июня ввело правительство США против юридических лиц, причастных к деятельности российских спецслужб в киберпространстве, в частности речь идет о:

Научно-исследовательском институте "Квант";

ООО "Дайвтехносервис";

ООО "Цифровые технологии безопасности";

ERPScan BV;

Embedi Limited.

Санкционный список также пополнили политические партии и организации, которые способствовали проведению выборов в Госдуму РФ на территории оккупированного Крыма.

Ограничительные меры также касаются российских предприятий военно-промышленного комплекса, а также ГП "Луганский авиационный ремонтный завод", который расположен на временно оккупированной территории Луганщины и активно используется против Украины.

С полным перечнем физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции СНБО, можно ознакомиться на сайте.

18 июня санкции против России из-за незаконной аннексии Крыма продолжил Евросоюз.