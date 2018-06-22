Украина расширила санкции против России: кто попал в "черный список"
Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о расширении санкций против России.
Речь идет об указе №176 "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".
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Как отмечается в сообщении на сайте СНБО, санкции были введены в отношении 30 юридических и 14 физических лиц.
Таким образом санкционный список расширился до 1759 физических и 786 юридических лиц.
СНБО Украины ввела санкции, подобные тем, что в начале июня ввело правительство США против юридических лиц, причастных к деятельности российских спецслужб в киберпространстве, в частности речь идет о:
Научно-исследовательском институте "Квант";
ООО "Дайвтехносервис";
ООО "Цифровые технологии безопасности";
ERPScan BV;
Embedi Limited.
Санкционный список также пополнили политические партии и организации, которые способствовали проведению выборов в Госдуму РФ на территории оккупированного Крыма.
Ограничительные меры также касаются российских предприятий военно-промышленного комплекса, а также ГП "Луганский авиационный ремонтный завод", который расположен на временно оккупированной территории Луганщины и активно используется против Украины.
С полным перечнем физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции СНБО, можно ознакомиться на сайте.
18 июня санкции против России из-за незаконной аннексии Крыма продолжил Евросоюз.