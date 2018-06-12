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Еще четыре страны присоединились к санкциям ЕС против РФ

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Санкции ЕС против РФ
Санкции ЕС против РФ / Фото из открытых источников

Албания, Черногория, Норвегия и Украина поддержали санкции Европейского союза против России за проведение "выборов" в оккупированном Крыму в марте этого года.

Об этом говорится в сообщении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини.

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"Страны-кандидаты Черногория и Албания, а также страна Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в Европейское экономическое пространство, и Украина присоединяются к этому решению совета", – сказано в документе.

При этом подчеркивается, что указанные страны будут обеспечивать соответствие их национальной политики принятым решением Совета ЕС. В Брюсселе приветствовали такое решение.

Напомним, Совет Евросоюза ввел санкции против лиц, причастных к незаконному проведения выборов Президента Российской Федерации в оккупированном Крыму и Севастополе.

Теги: Новости политики Норвегия Черногория Албания Евросоюз Санкции
Источник: 24 Канал
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