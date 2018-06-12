Ще чотири країни приєдналися до санкцій ЄС проти РФ
Албанія, Чорногорія, Норвегія та Україна підтримали санкції Європейського союзу проти Росії за проведення "виборів" в окупованому Криму у березні цього року.
Про це йдеться в повідомленні високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могеріні.
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"Країни-кандидати Чорногорія та Албанія, а також країна Європейської асоціації вільної торгівлі Норвегія, що входить у Європейський економічний простір, та Україна приєднуються до цього рішення ради", – сказано в документі.
При цьому підкреслюється, що зазначені країни забезпечуватимуть відповідність їхньої національної політики ухваленим рішенням Ради ЄС. У Брюсселі привітали таке рішення.
Нагадаємо, Рада Євросоюзу ввела санкції проти осіб, які причетні до незаконного проведення виборів президента Російської Федерації в окупованому Криму та Севастополі.
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