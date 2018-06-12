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Ще чотири країни приєдналися до санкцій ЄС проти РФ

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Санкції ЄС проти РФ
Санкції ЄС проти РФ / Фото з вільних джерел

Албанія, Чорногорія, Норвегія та Україна підтримали санкції Європейського союзу проти Росії за проведення "виборів" в окупованому Криму у березні цього року.

Про це йдеться в повідомленні високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могеріні.

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"Країни-кандидати Чорногорія та Албанія, а також країна Європейської асоціації вільної торгівлі Норвегія, що входить у Європейський економічний простір, та Україна приєднуються до цього рішення ради", – сказано в документі.

При цьому підкреслюється, що зазначені країни забезпечуватимуть відповідність їхньої національної політики ухваленим рішенням Ради ЄС. У Брюсселі привітали таке рішення.

Нагадаємо, Рада Євросоюзу ввела санкції проти осіб, які причетні до незаконного проведення виборів президента Російської Федерації в окупованому Криму та Севастополі.

Теги: Новини політики Норвегія Санкції Євросоюз Албанія Чорногорія
Джерело: 24 Канал
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